Tijdens de kerstsweekender loopt het Filmcafé in Zuilen over van de activiteiten. Vrijdag kun je er de hele nacht discosjoelen en is er een feestje met twee dj's. Op zaterdag zijn er een koopjesmarkt en een kerstbingo met karaoke. De opbrengst gaat naar de voedselbank. Zondag is er een The Lord of the Rings-marathon die je gratis kunt bezoeken.

Waar; Filmcafé, CAB-Rondom 90A, Utrecht

Wanneer: 14 tot en met 16 december

Prijs: gratis

