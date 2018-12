In samenwerking met het online platform FaceCulture organiseert Paard zondag de eerste editie van Behind the Music in Den Haag. Dit keer met Spike, de gitarist van DI-RECT en The Deaf, als hoofdgast. Gedurende de avond wordt er teruggeblikt op zijn muziekcarrière en zijn oude interviews met FaceCulture.

Waar: PAARD, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 16 december, aanvang 20:00

Prijs: 12,50 euro

