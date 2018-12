Presentator en spreker Sonya Dias vertelt het verhaal van haar Kaapverdische moeder, die op 16-jarige leeftijd het land verlaat om een betere toekomst in het voor haar onbekende Europa op te bouwen. Uiteindelijk belandt ze in Rotterdam, een stad vol uitdagingen. De verhalenvertelkunst is een oude traditie uit Kaapverdië die door Sonya Dias in het Zuidtheater nieuw leven wordt ingeblazen. Met zang, dans, theater en muziek verhaalt zij over haar moeder.

Waar: Theater Zuidplein, Zuidplein 62, Rotterdam

Wanneer: 16 december van 16:30 tot 19:30

Prijs: 17,50 euro voor eerste rang

