Rotterdamse band The Dawn Brothers bestaat uit een groep twintigers, maar live spelen de mannen met de ziel van oude rock-'n-rollers. De soulrockband speelt rootsliedjes en haalt inspiratie uit artiesten als Otis Redding, The Rolling Stones en Led Zeppelin. In januari staan The Dawn Brothers op Eurosonic Noorderslag. Wie er niet bij kan zijn heeft geluk; deze week staan ze in Bitterzoet.

Waar: Bitterzoet, Spuistraat 2 HS, Amsterdam

Wanneer: 15 december, aanvang 20:30

Prijs: 13,62 euro

