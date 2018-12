Kerstkoningin Mariah Carey komt naar de Ziggo Dome met haar All I Want For Christmas Is You-tour. Tijdens het concert komen zowel haar kerst- als reguliere hits voorbij, zoals Hero, One Sweet Day en natuurlijk de megahit All I Want For Christmas Is You. Wie vast in de kerstsfeer wil komen heeft geluk; er zijn nog kaarten.

Waar: Ziggo Dome, De Passage 100, Amsterdam

Wanneer: 13 december om 20:00

Prijs: vanaf 46,20 euro

