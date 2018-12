Dorian is een voorstelling naar de klassieke roman van Oscar Wilde over een jongen die voor altijd jong wil blijven. Als zijn wens vervult wordt leeft hij erop los en springt hij volledig uit de band. Als je eeuwig leeft zijn er immers toch geen consequenties aan je gedrag verbonden. De voorstelling vraagt het publiek of we in onze zoektocht naar eeuwige jeugd en schoonheid niet onszelf verliezen.

Waar: Stadsschouwburg, Turfsingel 86, Groningen

Wanneer: 11 tot 15 december, aanvang 20:15

Prijs: eerste rang 22,50 euro

Meer informatie en tickets