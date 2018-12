Nederland badend in een zee van lichtjes, opgesierd met kerstbomen en schaatsende mensen. Maar dan alles in het mini. Dat is Madurodam in de winter. In december opent Madurodam zijn deuren voor echte winterfans. Geniet van meer dan 60.000 lichtjes, een gezellig kampvuur en natuurlijk warme chocolademelk. Boek je ticket voor slechts 10 euro.

Waar: Madurodam, George Maduroplein 1, Den Haag

Wanneer: tot en met 31 december

Prijs: van 17,50 euro voor 10 euro

