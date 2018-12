The War On Drugs is een indierockband uit de VS, bekend van Red Eyes en Under The Pressure. Eerder verkochten de mannen de AFAS Live tweemaal uit. Ook stonden de muzikanten op Nederlandse festivals als Down The Rabbit Hole, Best Kept Secret en Lowlands. Fans kunnen maar beter snel een kaartje kopen: de band heeft aangekondigd binnenkort een tourpauze in te lassen.

Waar: Ziggo Dome, de Passage 100, Amsterdam

Wanneer: 8 december, aanvang 20:00

Prijs: vanaf 38,50 euro

