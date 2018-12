Dit jaar organiseert de EO voor het eerst Kerstfeest in de Stad. Voorheen organiseerde de Evangelische Omroep haar jaarlijkse kerstfeest alleen op de Dam, vanaf dit jaar vindt het evenement jaarlijks in een andere stad plaats. Rotterdam is de eerste stad die het decor is van het televisie-evenement. Er zal een lichtjestocht plaatsvinden en verschillende bekende artiesten verzorgen muziekoptredens. Het thema van dit jaar is #jebentnietalleen.

Waar: Grotekerkplein, Rotterdam

Wanneer: 9 december, aanvang 20:00

Prijs: gratis toegang

