Twee vrouwen en twee mannen die een tijdlang onschuldig in de gevangenis zaten komen vertellen over hun ervaringen. Samen zaten ze negentig jaar onterecht vast in El Salvador, Mexico en de Verenigde Staten. Tijdens Letters with Leverage beschrijven ze hoe ze in de in de gevangenis terechtkwamen, hoe zij er leefden en hoe ze er uiteindelijk weer uitkwamen. De toegang tot deze lezing is gratis, maar je moet je wel van tevoren aanmelden via de website.

Waar: Pakhuis de Zwijger, Piet Heinkade 179

Wanneer: 7 december, 20:00

Prijs: gratis

Meer informatie en aanmelden