In 2019 is het exact veertig jaar geleden dat ABBA in Ahoy stond. Ter gelegenheid hiervan komt op 4 en 5 april 'THE SHOW - A tribute to ABBA’ exclusief naar de Rotterdamse poptempel. Een unieke productie die door kenners omschreven wordt als 'de beste ABBA show na de originele ABBA’. Zing mee met megahits als Mamma Mia, Waterloo, Money Money Money en Dancing Queenen ervaar de unieke sound die deze Zweedse popgroep legendarisch maakt.

Waar: Ahoy, Ahoyweg 10, Rotterdam

Wanneer: 4 en 5 april

Prijs: vanaf 54,50 euro

Meer informatie en tickets

​