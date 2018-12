De musical Disney’s The Lion King brengt de sfeer van Afrika naar het Circustheater in Scheveningen. Met een indrukwekkend decor, prachtige kostuums, jong talent in de hoofdrollen en hits als ‘Can You Feel The Love Tonight’, ‘Circle of Life’ en ‘Hakuna Matata’ zit je gegarandeerd op het puntje van je stoel. Beleef de Koning der Musicals met het hele gezin of met vrienden. Tot en met 31 maart boek je het tweede ticket voor de helft van de prijs, ook in de kerstvakantie.

Waar: AFAS Circustheater, Circusplein 50, Scheveningen

Wanneer: geselecteerde shows tot en met 31 maart

Prijs: vanaf 48,60 euro

Meer informatie en tickets