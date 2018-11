Voor de elfde jaar op rij wordt de jaarwisseling gevierd met het Nationale Vuurwerk bij de Erasmusbrug in Rotterdam. De vuurwerkshow is toegankelijk voor iedereen. De Top 2000 klinkt over de kades en er zijn oliebollen voor iedereen. Het vuurwerk is tot in de wijde omtrek te zien. Vanaf half elf ben je van harte welkom op de kades.

Waar: Erasmusbrug, Rotterdam

Wanneer: 31 december vanaf 22:30

Prijs: gratis

Meer informatie