Aan de oude Groningse kades liggen meer dan twintig historische schepen die 's avonds de feestverlichting in hun masten ontsteken. In de kajuit en op het dek van de schepen kun je je onderdompelen in het uitgebreide muziek-, theater- en kunstprogramma terwijl je op de kade over de wintermarkt struint. De geur van houtskool en kaneel, afkomstig van de barbecue en de glühwein, verspreidt zich over de kades.

Waar: Lage en Kleine der Aa, Groningen

Wanneer: 21 tot 24 december

Prijs: gratis

Meer informatie