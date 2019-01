CaDance is een festival voor hedendaagse dans. Op het festival gaan elf voorstellingen in wereldpremière. Twee voorstellingen worden voor het eerst in Nederland opgevoerd. Het thema van het festival is New Stories, om de aandacht te vestigen op de nieuwe verhalen die in de taal van het lichaam verteld worden.

Waar: Korzo, Prinsestraat 42, Den Haag

Wanneer: 25 januari tot en met 9 februari

Prijs: afhankelijk van voorstelling

Meer informatie en tickets