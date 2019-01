Komende vrijdag en zaterdag kunnen dansliefhebbers deelnemen aan een gratis Argentijnse tango-avond. Tijdens een oefenles wordt de nadruk gelegd op de improvisatie van de dans. De Argentijnse Tango gaat in deze les dus niet om pasjes in een bepaald patroon, maar dansen door middel van leiden en volgen. Meedoen is geheel gratis en aanmelden is niet nodig. Geen danspartner? Geen probleem, iedereen is welkom.

Waar: Tango Centro, Lange Poten 27, Den Haag

Wanneer: 18 en 20 januari

Prijs: gratis

