Tijdens het vierdaagse Internationaal Literatuurfestival Winternachten komen ruim negentig schrijvers, dichters, musici en literaire talenten samen op diverse locaties in Den Haag. Bezoekers kunnen gesprekken, interviews, voorstellingen en live muziek bijwonen, allemaal in het teken van het thema Who Wants To Live Forever?.

Waar: diverse locaties in Den Haag

Wanneer: 17 tot en met 20 januari

Prijs: diverse prijzen

Meer informatie