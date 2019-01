Wie van dromerige synthesizers en donkere muzikale randjes houdt, kan zaterdag terecht in Paard. Daar wordt die avond een dansavond gehouden met de beste new wave muziek uit de jaren tachtig. De eerste twee uur speelt het uit Liverpool afkomstige Echo and the Bunnyman. Paard omschrijft hun muziek als "zwarte romantiek", en de stem van zanger Ian McCulloch als "een van de mooiste in het genre."

Waar: Paard, Prinsegracht 12, Den Haag

Wanneer: 12 januari vanaf 21.00

Prijs: 5 euro

