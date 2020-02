In deze voorstelling laten cabaretières Ellen Dikker, Dianne Liesker en Hanneke Drenth op nuchtere en humoristische wijze zien hoe je met een beetje gezond verstand en zonder al te veel kleerscheuren die pubers overleeft. Met veel liefde en geduld, en vooruit, ook met heel veel wijn. Bestel je tickets voor Tis hier geen hotel vanaf 26,50 euro.

Gesmijt met deuren, muziek tergend hard, continue rotzooi in de badkamer, complete chaos in de slaapkamer; het leven met pubers is nooit saai. Als ouder ga je iedere dag door de emotionele rollercoaster die het puberouderschap nou eenmaal met zich meebrengt.

Tis Hier Geen Hotel is een herkenbare, humoristische en soms gênante voorstelling over (over)leven met pubers. Een voorstelling voor iedereen die een puber in huis heeft of zelf ooit puber is geweest. De regie is in handen van Jeroen Woe, bekend van cabaretduo Van der Laan & Woe en is gebaseerd op de populaire website Tishiergeenhotel.nl van Saskia Smith en Martine de Vente.

Cast

Ellen Dikker

Dianne Liesker

Hanneke Drenth