In Haal het doek maar op - van Appelscha tot Zierikzee staan populaire Nederlandstalige nummers uit met name de jaren zestig en zeventig centraal. Haal het doek maar op is een meeslepend, hilarisch en romantisch verhaal over dromen die bedrog zijn, stiekeme verhoudingen, ruzies in de kleedkamers en eindeloze busritten. Soms lijkt het heel duidelijk over wie al die mooie, gekke en stoute verhalen gaan, maar dan toch ook weer niet. Bestel je tickets vanaf 31 euro.

Het verhaal

Zangeres Lonneke Rimini en conferencier Rolf Molenaar ‘ontmoeten’ elkaar na lange tijd weer op een begrafenis en gaan terug in de tijd. En toch ook weer niet. In een weemoedige schets volg je een groepje schnabbelartiesten die gezamenlijk door het land trekken, van feestzaal naar buurthuis. En uiteindelijk naar de televisiestudio’s. Ben getuige van de dingen die voorbij gaan, dromen die bedrog zijn, eindeloze busritten, onderlinge confrontaties, top en flop. Soms lijkt het heel even of we de personages kennen, al was het maar door de liedjes die ze brengen, want er komen meer dan veertig Nederlandstalige evergreens voorbij.

De cast

Mariska van Kolck

Tony Neef

Dook van Dijck

Julia Berendse

Jordy van Loon

Willemijn van Holt