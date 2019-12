De uitbundige Italiaanse opera La Cenerentola van Gioacchino Rossini (1792 tot 1868) is voor het eerst te zien in Nationale Opera & Ballet. De jonge Italiaan Daniele Rustioni zal met deze productie zijn debuut maken als dirigent bij De Nationale Opera. Bestel nu tickets voor La Cenerentola met 50 procent korting door de promocode 'NU' in te vullen in de webshop.

Bestel hier je tickets.

Ware liefde

In La Cenerentola, in de regie van Laurent Pelly, vindt Angelina - oftewel Assepoester - de ware liefde bij haar prins. Ze wordt nu niet dwarsgezeten door een gemene schoonmoeder, maar door een kwaadaardige stiefvader.

Vrolijke verkleedpartijen

Dit keer geen traditionele pompoenkoets of gouden muiltjes, maar wel veel verkleedpartijen en met kleurrijke excentrieke kostuums. Samen met enorme decorstukken en de oneindige aanwezigheid van de kleur roze belooft het een waar visueel spektakel te worden.

Waar: Nationale Opera & Ballet, Amsterdam

Prijs: vanaf 9,25 euro, inclusief boekingskosten. Na het invullen van de promocode 'NU' ontvang je 50 procent korting op je ticket

De korting is geldig op alle rangen en alle voorstellingen van La Cenerentola. Deze actie is geldig tot en met 28 december 2019.