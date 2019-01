Andy Burrows is een bezige bij. In zijn muzikale carrière heeft de Britse singer-songwriter samengewerkt met artiesten als Razorlight, We Are Scientists, Tom Odell en de Editors. Nu komt hij als soloartiest naar de knusse zolderzaal van de Melkweg. De Brit staat vooral bekend om zijn alternatieve, rustige indierock. Bezoekers kunnen nieuw materiaal verwachten van zijn album Reasons To Stay Alive, dat 1 februari uitkomt.

Waar: Melkweg, Amsterdam

Wanneer: 15 januari, aanvang 19.00

Prijs: 23 euro

Meer informatie