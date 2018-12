Veel plaatsen in Amsterdam zijn benoemd tot vuurwerkvrije zone. Om het nieuwe jaar toch nog knallend in te luiden worden er op verschillende plekken vuurwerkshows georganiseerd, zoals op de Kop van Java. De show is het beste te zien vanaf de Jan Schaeferbrug of de Noordwal. Als je geen plekje hebt kunnen bemachtigen kun je de show volgen vanaf grote schermen. Het indrukwekkende vuurwerk heeft als extraatje dat als het helder is, je alle kleuren en vormen van de vuurpijlen gereflecteerd ziet in het water van de IJ.

Waar: Java-eiland, Amsterdam

Wanneer: 31 december vanaf 23.30

Prijs: gratis

Meer informatie