Op reclameborden, sociale media of in een kookboek; voedselfotografie is niet weg te denken in de manier waarop we voedsel ervaren. Voedsel gaat zelden slechts over eten; het kan cultuur en een levensstijl zijn, maar ook honger en wanhoop representeren. In Feast for the Eyes staat de geschiedenis van voedselfotografie centraal.

Waar: FOAM, Keizersgracht 609, Amsterdam

Wanneer: 21 december tot 4 maart

Prijs: vanaf 11 euro

Meer informatie en tickets