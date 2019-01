In begrijpelijke taal wordt bij de sterrenwacht in Lattrop voor kinderen uitgelegd wat er allemaal in de ruimte te zien is. Er wordt een theatervoorstelling gegeven die kinderen mee op reis neemt door het zonnestelsel. Daarnaast staat een van de grootste telescopen van Nederland in Lattrop. Het is de verwachting dat de maan, Mars en Orionnevel te zien zullen zijn.

Waar: Sterrenwacht en Planetarium Cosmos, Lattrop

Wanneer: 12 januari

Prijs: 8 euro voor volwassenen, 5 euro voor kinderen

