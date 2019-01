Op 10 januari is het drie jaar geleden dat David Bowie onverwachts overleed. De Britse muzikant was zijn tijd ver vooruit en inspireert tot op de dag van vandaag kunstenaars en muzikanten. Tijdens Remember Bowie wordt een ode aan zijn muziek gebracht door Bauke Bakker (Her Majesty), Erik Neimeijer (Bökkers), Gertjan van der Weerd (Her Majesty), Dries Bijlsma (Typhoon) en Sebastiaan van Olst (Typhoon). Remember BOWIE is bedoeld om stil te staan bij het leven en de muzikale carrière van de avantgardistische zanger.

Waar: Hedon, Burgemeester Drijbersingel 7, Zwolle

Wanneer: 10 januari, aanvang 21.00

Prijs: 18,03 euro

Meer informatie en tickets