Jaguar XK slaat klauwen uit

Net als bij de Jaguar XK8 - de voorloper van de XK - krijgt de snelle versie de typeaanduiding XKR mee. Er zijn meer overeenkomsten: opnieuw is de snelle Jag voorzien van de 4,2-liter V8 compressor motor. Dit keer is die echter opgeschroefd tot 420 pk - de vorige kwam niet verder dan 400 pk. Het maximale koppel stijgt naar 560 Nm. De coupéversie kan in 5,2 seconden van 0 naar 100 - de cabriolet doet het 0,1 seconden trager. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik is volgens zijn fabrikant 12,3 liter op 100 km.



Gewicht

Ten opzichte van zijn voorganger is de nieuwe XKR afgevallen. De coupé legt 1.665 kilo op de schaal; zeventig minder dan zijn voorloper. De cabrio is met 1.715 kilo honderd kilo afgevallen.

Het onderstel van de XKR zal wat straffer zijn afgesteld dan dat van de normale versies. Aan het uiterlijk vallen voornamelijk de grotere wielen op; die hebben naar wens van de klant een formaat van 19 of 20 inch. Verder zijn de gaasgrille, de louvres in de motorkap en de aluminium 'power vents' aan de zijkanten opvallende kenmerken van de snelle XK. Aan de achterzijde priemen vier uitlaten onder de bumper vandaan in plaats van twee.

Geluid

De Jaguar is voorzien van een actief uitlaatsysteem. Daarmee wordt het geluid van de V8 geregeld. De stroom uitlaatgassen dat door de hoofddemper gaat, wordt door dit systeem geregeld. Daardoor is de auto stil bij lage snelheden en laat bij het accelereren een krachtig geluid horen. Daarnaast hebben andere maatregelen ertoe geleid dat de compressor 5 dB minder geluid maakt dan bij de vorige versie.

De XKR wordt in november in Nederland verwacht. Aan de coupé hangt een prijskaartje van 136.990 euro en de cabriolet vindt voor 147.990 een eigenaar.