Ook de 'betaalbare' Duitse zonneauto redt het niet

Zonneauto's werden eind vorig jaar door de Europese Unie nog officieel erkend als 'volledig hernieuwbare energiebron'. Maar het ziet er niet naar uit dat Europeanen op korte termijn in zo'n auto kunnen rijden. Na zeven jaar en tientallen miljoenen investering valt nu ook het doek voor de zonneauto van het Duitse Sono Motors.

De productie en verkoop van de Nederlandse zonneauto Lightyear 0 werd onlangs gestaakt, wegens geldtekort. Het Helmondse bedrijf probeert nu met enkele nieuwe investeerders een doorstart te maken om de als 'goedkoper' bestempelde Lightyear 2 uiteindelijk wél op de markt te brengen.

Het Duitse Sono Motors is ook al sinds 2016 bezig met de ontwikkeling van een elektrische auto die deels op zonne-energie kan rijden. Net als bij Lightyear is de auto voor een groot deel bedekt met zonnepanelen. Vorige maand werd duidelijk dat er nog minimaal 105 miljoen euro nodig was om het hoofd boven water te kunnen houden. Daarvan is niet meer dan 90 procent binnengehaald. Reden genoeg voor het bedrijf om de stekker uit het project voor de 'betaalbare' zonneauto Sion te trekken.

Zo'n driehonderd werknemers staan hierdoor op straat. Moederbedrijf Sono Group blijft wel bestaan en levert zijn technologie op het gebied van zonnecellen aan fabrikanten van bussen en vrachtwagens zoals MAN, Mitsubishi en Scania.

De zonnepanelen zouden wekelijks voor 112 kilometer extra rijbereik kunnen zorgen.

Er waren al 45.000 auto's besteld

"Ondanks de meer dan 45.000 reserveringen en pre-orders voor de Sion, is het niet gelukt", concludeert CEO en medeoprichter Laurin Hahn. Volgens hem zijn er "vooral in de begindagen van Sono Motors" besluiten genomen waar het bedrijf nu nog last van heeft. "Ieder uitstel door fundraising of andere factoren had een impact op de ontwikkeling van de Sion en dus de tijdlijn. Dat zorgde er weer voor dat we meer geld moesten inzamelen."

Aan belangstelling had Sono Motors niet te klagen. Ongeveer 22.000 particulieren hebben een aanbetaling gedaan. De anderen zijn zakelijke klanten, die een niet-bindende reservering hebben gemaakt.

Het eerste model, de Sono Sion, had eigenlijk al in 2018 in productie moeten gaan. En hoewel de auto aanvankelijk als 'betaalbaar' was aangekondigd, bleek de verwachte verkoopprijs inmiddels opgelopen naar 29.900 euro. Daarmee was hij in elk geval nog steeds veel goedkoper dan de Lightyear 0, die na een bizarre prijsverhoging medio vorig jaar maar liefst 250.000 euro had moeten kosten.

Bagageruimte van Sono Sion is reusachtig

Door het gebruik van zonne-energie kunnen de kosten per kilometer bij een zonneauto lager uitvallen dan bij een gewone elektrische auto. De Sion onderscheidt zich bovendien door een nogal rechthoekige carrosserie, die tot verrassend veel binnenruimte leidt. Hij is 4,47 meter lang en 2,08 meter breed. Zijn 54 kWh grote batterijpakket belooft een rijbereik van 305 kilometer.

De zonnepanelen zouden wekelijks voor 112 kilometer extra rijbereik kunnen zorgen, mits de zon een beetje wil meewerken. Vooral zijn bagagseruimte van 650 liter is reusachtig voor een auto van dit formaat.

Bijzonder is ook dat Sono Motors IJslands mos wilde gebruiken voor de luchtfiltering van het interieur. Dat mos zit achter een doorzichtig plastic paneel, zodat je het in het dashboard duidelijk kunt zien.

Wie een Sion had besteld en hem ook al vooruit heeft betaald, krijgt het bedrag volgens de fabrikant gegarandeerd binnen twee jaar terug. In verschillende termijnen, aangevuld met een bonus van 5 procent. Sono Motors had ook zijn toevlucht gezocht in onder meer crowdfunding. Het bedrijf zegt dat iedereen die een investering heeft gedaan in het kader van de reddingsactie die sinds december 2022 loopt, ook zijn geld terugkrijgt.

Mos in het dashboard onderstreept de milieuvriendelijke luchtfiltering in de Sono Sion. Foto: Sono Motors

De Lightyear 2 zou rond de 40.000 euro moeten kosten

Intussen probeert Lightyear weer op te krabbelen. Investeerders hebben 8 miljoen euro toegezegd, maar dat is lang niet voldoende om alsnog zonneauto's in productie te nemen. Doordat Lightyear dit jaar grotendeels failliet ging, kwamen de banen van zo'n zeshonderd mensen op de tocht te staan.

De beoogde Lightyear 2 is een compleet nieuw model, dat kleiner en veel goedkoper moet zijn dan de inmiddels van de markt gehaalde Lightyear 0. De Lightyear 2 zou rond de 40.000 euro moeten gaan kosten. Een dergelijke lage prijs is alleen haalbaar als er ook grote aantallen van de auto verkocht worden. Dat is immers een vereiste om winstgevend te kunnen zijn.

