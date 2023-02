Nieuwe, flexibele flitspalen hebben per stuk al 9.000 euro opgeleverd

Flexflitsers worden ze genoemd: de nieuwe, verplaatsbare flitspalen die sinds november vorig jaar tijdelijk op verschillende locaties staan om te snel rijdend verkeer te bekeuren. Ze hebben per stuk gemiddeld al bijna 9.000 euro opgeleverd.

Flitspalen zijn een flinke inkomstenbron voor de Nederlandse schatkist. In 2022 werden er volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid 3.014.680 snelheidsboetes uitgedeeld aan bestuurders die geflitst werden door een paal. Bij een gemiddeld boetebedrag van 62,88 euro per snelheidsovertreding, geeft dat een opbrengst van net geen 190 miljoen euro.

Een deel daarvan werd opgebracht door de nieuwe 'flexflitsers'. Dat zijn flitspalen die - zo schrijft het OM - telkens twee maanden op een locatie staan om te hard rijdend verkeer te beboeten.

Sinds november 2022 zijn tien flexflitsers ingezet. Negen daarvan stonden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Noord-Brabant en eentje in de provincie Utrecht in Soest.

Reguliere flitspalen raken na enige tijd bekend bij de lokale bevolking. Daardoor matigen veel bestuurders op die plekken hun snelheid. Flexflitsers staan tijdelijk op een bepaalde locatie en kunnen daarmee telkens een nieuwe doelgroep bereiken.

Er moeten dit jaar nog tientallen flexflitsers bij komen

Hoewel het Openbaar Ministerie spreekt over termijnen van telkens twee maanden, stonden de tien tot dusver ingezette flexflitsers sinds november op dezelfde plek. Op 15 februari zijn de data daarvan verzameld. Nu is dus voor het eerst bekend wat het nieuwe instrument oplevert.

In totaal flitsten de mobiele palen in de periode 1 november 2022 tot en met 15 februari 2023 (3,5 maanden) 4.958 te hard rijdende bestuurders. Bij een gemiddeld snelheidsboetebedrag van 62,88 euro geeft dat een geschatte opbrengst van 311.759 euro.

Delen we dat bedrag door tien palen en 3,5 maanden, dan komen we uit op 8.907 euro per maand per paal. Niet verwonderlijk dus dat het ministerie van Justitie en Veiligheid van plan is om dit jaar nog enkele tientallen extra flexflitsers in gebruik te nemen.

Ruim acht miljoen overtredingen in totaal

Kijken we naar de overige boetecijfers over 2022, dan blijkt dat er in 2022 in totaal 8.153.043 verkeersboetes werden uitgedeeld. Dat is 1,6 procent meer dan vorig jaar, maar toen was er nog sprake van tijdelijke coronamaatregelen. Die zorgden voor veel minder verkeer op de wegen.

Van de ruim acht miljoen verkeersboetes die vorig jaar werden uitgedeeld, was de overgrote meerderheid voor een snelheidsovertreding: 6.512.086 in totaal. Het aantal snelheidsboetes verkregen door flitsers lag bijna 200.000 hoger dan het jaar ervoor. Die stijging is ongetwijfeld deels toe te schrijven aan de inzet van de nieuwe flexflitsers.

Het gemiddelde boetebedrag voor alle verkeersovertredingen samen lag in 2022 op 84,16 euro. Vermenigvuldig dat met het totale aantal overtredingen (8.153.043 stuks) en je weet wat de staatskas in 2022 binnenhaalde dankzij de overtreders van verkeersregels: alles bij elkaar ruim 686 miljoen euro.

