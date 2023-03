Feiten en fabels: wat maakt een oude auto tot waardevolle klassieker?

Bij veel autoliefhebbers staat 1 maart met rood omcirkeld op de kalender. Na drie maanden winterslaap mogen ze weer van stal: de klassiekers die profiteren van lagere wegenbelasting. Wat maakt een oude auto eigenlijk tot waardevolle oldtimer?

De gemiddelde leeftijd van het Nederlandse wagenpark is met 11,4 jaar het hoogst van alle West-Europese landen. Van de 9,1 miljoen personenwagens in Nederland, zijn er ruim 200.000 vóór 1990 op kenteken gezet.

Toch genieten al die oudjes nog niet van speciale oldtimervoordelen. Pas als je auto veertig jaar of ouder is, betaal je geen wegenbelasting meer. Verder zijn auto's die minimaal een halve eeuw rondrijden, vrijgesteld van de APK-plicht.

Tot 2012 was de grens voor vrijstelling van de wegenbelasting 25 jaar. Met als gevolg dat de vaste lasten voor oude, maar relatief alledaagse auto's zeer laag waren. Semiklassiekers met dieselmotor of lpg-installatie werden op grote schaal ingezet voor dagelijkse ritten, maar dat was niet in de geest van de vrijstelling en uit milieuoogpunt zeer ongewenst. Dus werd de leeftijdsgrens opgetrokken naar veertig jaar.

Om te voorkomen dat aankomende klassiekers 'fiscaal total loss' zou raken, kwam de overgangsregeling. Voor auto's die vóór 1 januari 1988 voor het eerst op kenteken zijn gezet maar nog geen veertig jaar oud zijn, geldt een speciaal tarief van één kwartaal wegenbelasting met een maximum van 138 euro per jaar. Deze uitzonderingspositie is er alleen voor auto's die benzine als hoofdbrandstof hebben en kent als aanvullende voorwaarde dat de auto in januari, februari en december niet de weg op mag.

De prijzen kunnen stijgen, maar net zo hard weer dalen.

Ramon Bourguignon, directeur van de gelijknamige Friese autodealergroep

Poster boven het bed

Vanaf woensdag 1 maart zullen we dus weer meer oude auto's op de weg zien, al zijn dat wel de modellen die vaak nog in het collectieve geheugen zitten en waar veel niet-kenners geen waarde aan hechten.

Soms is dat terecht, want van veel auto's is het maar de vraag of ze ooit begeerde oldtimers worden. Waar hem dat in zit is maar voor een deel te bepalen. Neem de Audi die op dit moment te koop staat op Gaspedaal.nl.

Een leek ziet een hoekige rode coupé, kenners weten dat deze Sport Quattro de geciviliseerde versie van een ongeëvenaard rallykanon uit de jaren tachtig is. Daar is de prijs dan ook naar: 600.000 euro. Een paar kilometer verderop staat een Audi 100 te koop: hetzelfde merk, vrijwel hetzelfde bouwjaar, min of meer dezelfde roffelende vijfcilinder motor voorin en bij zijn introductie in 1982 revolutionair vanwege zijn lage luchtweerstand.

De bruine sedan is misschien minder sexy dan die van de rode coupé, maar dit model drukte wél zijn stempel op de complete auto-industrie. De prijs: 12.000 euro, slechts 2 procent van de prijs van de Sport Quattro.

Directeur-eigenaar Ramon Bourguignon van de gelijknamige Friese autodealergroep en aanbieder van de Sport Quattro heeft daar een uitleg voor. "Ten eerste is de Sport Quattro met 214 gebouwde auto's zeldzaam, van die Audi 100 zijn er honderdduizenden gemaakt", zegt hij.

"Daarnaast is de Sport Quattro de auto waar autoliefhebbers die nu veertig, vijftig jaar oud zijn, als kind van droomden. Ze hadden hem misschien wel als poster boven hun bed hangen. Als je dan nu het geld en de gelegenheid heb om er zelf een te bezitten, dan maakt dat begerig."

Bourguignon staat in de klassiekerwereld bekend om zijn fraaie collectie. Heeft hij een gouden tip voor een auto die over een paar jaar een gewilde oldtimer zal worden? "Daar valt geen peil op te trekken, de prijzen kunnen stijgen, maar net zo hard weer dalen."

Een Eend is soms meer waard dan een DAF

Voor taxateur Willy Langenhuijzen van oldtimertaxeren.nl is het lastig te bepalen wat het specifieke kenmerk is dat 'zomaar een oude auto' tot een gewilde oldtimer laat uitgroeien. "Er is soms geen touw aan vast te knopen."

"Een Eend waar miljoenen van gebouwd zijn gaat weg voor 10.000 euro, terwijl voor een DAF, nota bene oer-Hollandse trots, nauwelijks 5.000 euro betaald wordt", zegt Langenhuijzen. "Het zit 'm vaak in kleine details. Een Opel GT met 1.9-liter motor is bijvoorbeeld véél meer waard dan een exemplaar met 1,1-liter motor."

Er wordt weleens gezegd dat auto's van na het tijdperk met de chromen bumpers geen klassieker zullen worden. "Dat is niet waar", reageert Langenhuizen.