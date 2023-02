Zo lukt het Dacia om auto’s goedkoper te maken

De meeste autofabrikanten lukt het niet meer om een voordelige nieuwe auto aan te bieden. Zij wijten dat aan de benodigde techniek voor de strengere milieueisen, stijgende materiaalkosten en de hogere veiligheidseisen. Dacia biedt wél betaalbare auto's aan. Wat is hun geheim?

Het Roemeense Dacia bestaat al sinds 1966, maar het merk kwam aan het begin van deze eeuw in een stroomversnelling terecht. Renault nam het in 1999 op in zijn portfolio en is er inmiddels in geslaagd om er het enige echte Europese budgetmerk van te maken. Daarmee nam Dacia het stokje over van het Russische Lada en het Tsjechische SKODA.

De afgelopen jaren trok de ene na de andere fabrikant zich terug uit het zogenaamde A-segment. Dat is de klasse die ooit stond voor kleine, minimalistische en dus ook relatief goedkope auto's. Inmiddels is de Dacia Sandero in veel Europese landen, waaronder België en Duitsland, de voordeligste nieuwe auto op de markt.

En ja, Dacia maakt winst met dit beleid. Het merk is momenteel goed voor een gezonde winstmarge van zo'n 10 procent, en de vooruitzichten zijn gunstig. Het bouwen van een moderne, maar toch voordelige auto kan dus kennelijk wel. De vraag is natuurlijk: hoe slaagt Dacia daarin, terwijl andere merken het laten afweten?

Bij elke stap in het ontwikkelingsproces vragen we ons af: wat is er nu echt noodzakelijk voor deze auto?

Xavier Martinet, senior vice president bij Dacia

Simpele afwerking, minder complexe opties

Een gedeelte van het antwoord zie je als je een willekeurige nieuwe Dacia eens goed onder de loep neemt. In het interieur zijn steevast veel harde plastics gebruikt. De bekledings­stoffen ogen vrij eenvoudig. De minder zichtbare delen, zoals de binnenzijde van de kofferbak en de montagepunten van gordels en stoelen, zijn duidelijk simpeler afgewerkt dan de verwende West-Europese automobilist gewend is. Verder zijn complexe opties als adaptieve cruisecontrol en een digitaal instrumentarium simpelweg niet leverbaar. Ook gebruikt Dacia tussen de meters nog steeds een 'ouderwets' monochroom scherm voor de boordcomputer.

Dacia's rijden beter dan ooit door Renault-technologie

De luxe die wel leverbaar is, blijkt vaak op slimme wijze vereenvoudigd. Zo gebruikt Dacia's keyless entry-systeem geen aanraakgevoelige deurgrepen of knopjes, maar detecteert het simpelweg of de sleutel in de buurt is. Naar aanleiding daarvan ontgrendelt of vergrendelt de auto zichzelf.

Stoelverwarming is leverbaar, maar heeft maar één stand en zet je aan met een knopje dat, lekker eenvoudig, direct op de stoelbasis is geplaatst. De knoppen zelf komen vrijwel allemaal van Renault, al dan niet uit oudere modellen.

Merkwaardig genoeg rijden en zitten de moderne Dacia's beter dan ooit. De Roemenen gebruikten twintig jaar geleden voor de aandrijving nog oude afdankertjes van Renault. Nu vind je in de nieuwste exemplaren de kleine, moderne turbomotoren en zelfs hybride-techniek van Renault terug.

De zevenpersoons Jogger is de nieuwste aanwinst van Dacia. Foto: Dacia

Geld bespaard door geen diesel te ontwikkelen

Volgens Xavier Martinet, verantwoordelijk voor marketing en sales bij Dacia, moeten we voor het antwoord verder kijken dan de afwerking van de auto's. "We weten dat ons succes te danken is aan het feit dat we betaalbare auto's maken. Dat willen we natuurlijk graag zo houden", zegt hij tegen AutoWeek. "Daarom vragen we ons bij elke stap in het ontwikkelingsproces af: wat is er nu echt noodzakelijk voor deze auto? Neem de Sandero. Heeft die echt een dieselmotor nodig om succesvol te zijn? Wij denken van niet en we bespaarden miljoenen euro's door zo'n variant helemaal niet te ontwikkelen."

De nieuwe Jogger is lichter dan andere zevenzitters

Ook bij de Jogger, het ruimste en nieuwste model in het Dacia-aanbod, werd steeds naar de essentie gezocht. Martinet: "Wat hebben mensen echt nodig in zo'n ruime gezinsauto? Simpel: dat ze zeven personen kunnen vervoeren. We hoefden daarvoor geen compleet nieuw model te ontwikkelen, maar konden het bestaande Sandero-platform flink verlengen."

"Het resultaat is een auto die heel ruim is en toch maar zo'n 1.200 kilo weegt", zegt Martinet. "Dat is honderden kilo's minder dan andere zevenzitters. En dat betekent dan weer dat er veel minder staal en andere materialen nodig zijn, wat geld bespaart. Bovendien is er met minder gewicht ook minder vermogen nodig. Daardoor hoef je niet naar ingewikkelde technologie te grijpen om de CO2-uitstoot omlaag te krijgen."

Het interieur van de Dacia Duster: zoek de bezuinigingen. Foto: Dacia

Eenvoudige techniek betekent vaak betrouwbaar

In het productieproces valt ook winst te behalen. Een minder complexe vorm voor stalen carrosseriedelen, bijvoorbeeld, betekent niet alleen minder werk voor de afdeling 'plaatwerk', maar ook dat de roestwerende elektrocoating veel eenvoudiger tot in het kleinste hoekje komt. Dat scheelt, zeker als er dagelijks honderden auto's op deze manier moeten worden behandeld. Minder geluidsisolatie speelt ook een rol.

Een minder complex product betekent simpelweg dat de productielijn kan worden ingekort, zodat er minder mensen nodig zijn en dus minder energie en grondstoffen. Leidt dat tot mindere kwaliteit? Niet in termen van betrouwbaarheid en duurzaamheid. Eenvoudig betekent immers vaak betrouwbaar, en Dacia maakt gebruik van beproefde techniek.

De aandrijflijnen van het merk zijn tegenwoordig weliswaar modern, maar worden nog altijd eerst bij Renault toegepast. Dat betekent dat Renault verantwoordelijk is voor de initiële problemen en aanpassingen, aspecten die bij de lancering van een nieuwe motor of andere aandrijflijn onherroepelijk aan de orde komen. De ontwikkelingskosten worden vervolgens in de eerste periode terugverdiend, terwijl Dacia vaak daarna pas met de bewuste techniek aan de haal gaat.

