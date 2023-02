Autogas weer in trek, als alternatief voor diesel en elektrisch

Lpg lijkt aan een comeback begonnen. De fabrikanten van lpg-installaties innoveren volop, inbouwspecialisten hebben het druk en de occasionkoper heeft ook steeds meer interesse in een auto 'op gas'.

Volgens BOVAG-cijfers zijn er in 2021 2.229 nieuwe auto's met een lpg installatie verkocht. Op een totaal van ruim 320.000 is dat te verwaarlozen, maar waarschijnlijk is het aandeel groter. Bij verreweg de meeste nieuwe auto's wordt de lpg-installatie pas ingebouwd nadat het kenteken is afgegeven. Daarbij komt dat veel auto's pas een gasinstallatie krijgen nadat ze eerst enkele jaren op benzine hebben gereden.

Prins, een Eindhovense fabrikant van lpg-installaties, bevestigt dat er inderdaad sprake is van een aanzienlijke stijging: "Zowel het aantal getankte liters lpg als het aantal verkochte lpg-installaties zit in de lift", zegt woordvoerder Angelique Berden. "Afgelopen jaar is de markt met 13 procent gegroeid ten opzichte van 2021. Veel mensen willen geen diesel meer, maar vinden een elektrische auto nog te duur. Lpg is dan een goed verkrijgbaar alternatief. Bovendien ben je vergeleken met elektrisch rijden veel sneller klaar met tanken."

Vooral occasionkopers lijken lpg als goedkope brandstof te hebben herontdekt. Uit cijfers van Gaspedaal.nl blijkt dat er steeds vaker wordt gezocht naar een auto met gasinstallatie, terwijl de interesse voor een benzine- en vooral dieselmotor afneemt.

We monteren tegenwoordig ook gasinstallaties in plug-in hybrids.

Sandor Balla, eigenaar van lpg-specialist Autotronic

Fabrieksgarantie hoeft geen probleem te zijn

Ook Sandor Balla, eigenaar van lpg-specialist Autotronic in Zwaag, merkt dat autogas niet uit de gratie is. "We bouwen twee of drie installaties per week in. Dat kan bij een Amerikaanse pick-up zijn, maar er komen hier ook splinternieuwe personenauto's."

"De moderne installaties die aan de zogenaamde R115-eisen voldoen zijn zó goed ontwikkeld, dat problemen bij het ombouwen van een motor eigenlijk niet aan de orde zijn. En als je een moderne gasinstallatie met typegoedkeuring inbouwt, blijft de fabrieksgarantie op de motor behouden."

Balla ziet wel een verschuiving bij zijn klanten. ''Voor zakelijke rijders is een elektrische auto misschien interessanter, maar we monteren tegenwoordig ook gasinstallaties in plug-in hybrids. De eigenaren willen de zekerheid en het gebruiksgemak van een brandstofauto behouden, maar wel zo schoon mogelijk rijden."

Uiteindelijk moet lpg toch ruimte maken

Een lpg-installatie vink je niet aan bij de koop van een nieuwe auto: er zijn nauwelijks merken die af-fabriek lpg-modellen leveren. Dacia is het enige merk dat dat wel doet, en met succes. "Kijk je alleen naar de auto's met brandstofmotor, dan is de verhouding 50 procent benzine en 50 procent gas. Maar doordat we nu ook de volledig elektrische Spring in het programma hebben opgenomen, is het totale verkoopaandeel van lpg bij ons 35 procent", zegt een woordvoerder van Dacia Nederland. "In principe blijven de lpg-motoren voorlopig nog wel in ons leveringsprogramma."

Voor zolang het duurt uiteraard, want in 2035 nemen we definitief afscheid van nieuwe auto's op benzine, diesel en lpg. Binnenkort moet de lpg-installatie bij sommige Dacia-modellen letterlijk ruimte maken. De gastank ligt symbolisch genoeg in de weg voor de accu van nieuwe, inmiddels aangekondigde hybride-modellen.

Een lpg-tank kan in veel auto's onder de vloer van de bagageruimte worden ingebouwd, in de uitsparing voor het reservewiel. Foto: Dacia

Rekensom voor het milieu en de portemonnee

De keuze voor lpg is bij Dacia voornamelijk ingegeven door de schonere verbranding en de daarmee samenhangende lagere uitstoot van CO2. Dit is niet alleen gunstig voor het milieu, ook de portemonnee is ermee gediend. Op zo'n auto wordt dan immers minder belasting geheven.

De Dacia Sandero bijvoorbeeld, een compacte hatchback, is leverbaar met en zonder gasinstallatie. De motor is technisch verder identiek. De driecilinder die alleen benzine drinkt, verbruikt volgens de WLTP-cijfers gemiddeld 5,3 l/100 km. Bij de gasversie is dat meer, namelijk 7,0 l/100 km. Toch is de gemiddelde CO2 uitstoot van de benzineversie hóger, namelijk 119 gr/km. De lpg-versie laat slechts 109 gram per kilometer achter en heeft bovendien een iets hoger vermogen.

Deze verschillen in uitstoot tussen lpg en benzine zou je als gemiddelde consument bij een willekeurige andere auto zelf niet kunnen onderzoeken. Wanneer achteraf een lpg-installatie wordt ingebouwd in een benzineauto, volgt er geen nieuwe meting van de uitlaatgassen. Een korting vanwege de lagere CO2 uitstoot zit er dan ook niet in. Bovendien twijfelen experts er aan of een achteraf gemonteerde gasinstallatie inderdaad wel zo veel milieuvoordeel behaalt.

Lobby voor afschaffing meerprijs wegenbelasting

De grootschalige introductie van lpg als autobrandstof eind jaren zestig was vooral een centenkwestie. En eigenlijk is dat nog zo. De wegenbelasting voor een auto met de allermodernste R115-gasinstallatie is ongeveer een kwart hoger, maar daar staat tegenover dat een liter lpg ongeveer de helft kost van een liter benzine of diesel. Bovendien meldt leverancier Prins dat het bedrijf momenteel lobbyt in Den Haag om straks bij de introductie van het rekeningrijden de hogere wegenbelasting voor lpg af te schaffen.

In dit artikel van AutoWeek kom je meer te weten over de plussen en minnen van het rijden op lpg.

