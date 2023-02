Zo ga je komend weekend goed voorbereid met je auto op wintersport

De voorjaarsvakantie is in volle gang, dus komend weekend gaan opnieuw veel Nederlanders met de auto op wintersport. Dan zijn namelijk de regio Noord en de regio Midden aan de beurt. Met deze tips ga je goed voorbereid op pad.

Een goede voorbereiding begint uiteraard met het inpakken van de auto, want er zijn een aantal zaken die je standaard bij je moet hebben. In Duitsland en Oostenrijk zijn dat een gevarendriehoek, een veiligheidshesje en een verbanddoos. In Frankrijk geldt de verplichting van een verbanddoos in de auto niet. De Italianen houden het op een veiligheidshesje en een gevarendriehoek, terwijl de Zwitsers alleen de aanwezigheid van een gevarendriehoek willen. Het meenemen van hesjes wordt overigens wel aangeraden.

Dakkoffer: denk aan de maximale dakbelasting

Gaat er een skikoffer op het dak? Houd dan rekening met de maximale dakbelasting van je auto. Daarvoor moet je in het het instructieboekje zijn. Voor een model als de Volkswagen Golf is dat 75 kilo. Daar moet je dan wel het gewicht van de koffer zelf en de dakdragers van af trekken. Doe daarom zoveel mogelijk lichte bagage in de dakkoffer. Deze is overigens niet volledig waterdicht, dus stop niet zomaar je skikleding en wintertruien in de dakkoffer.

Dakkoffer mee? Die kun je niet zomaar volgooien. Foto: Getty Images

Verkeersdrukte en laadfile's

Eenmaal onderweg zal het lastig zijn om verkeersdrukte te ontlopen. Volgens de verkeersdruktekalender van de ANWB krijg je op 25 februari in landen als Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Zwitserland en Italië hoogstwaarschijnlijk met files te maken. In Frankrijk moet je zelfs rekening houden met erg veel verkeersdrukte.

Bestuurders van elektrische auto's moeten bovendien rekening houden met zogenoemde laadfile's, blijkt uit onderzoek van KMPG. Vooral rond Frankfurt zijn wachttijden voor snelladers van meer dan een half uur niet uitgesloten. Je doet er volgens KPMG verstandig aan om nog voor Keulen te laden en daarna, indien dat mogelijk is, pas weer rond Mannheim of Würzburg. Heel gek is dat overigens niet. Speciale routeplanners voor elektrische auto's laten meestal zien dat je reistijd korter is als je het accupakket niet steeds vrijwel leeg rijdt tussen laadstops.

Bij koud weer krijg je als bestuurder bovendien te maken met een kleiner rijbereik. Hoeveel dat ongeveer scheelt en wat je er aan kunt doen, lees je hier.

Ga met winterbanden op pad

Het bekende tolvignet voor de Oostenrijkse snelwegen kost dit jaar 9,90 euro voor tien dagen. De stickers die twee maanden of een jaar geldig zijn, kosten respectievelijk 29 en 96,40 euro. De Zwitsers vragen omgerekend 40,50 voor hun vignet, wat vervolgens een jaar geldig is. Houd er in Zwitserland overigens rekening mee dat er voor sommige tunnels aparte tarieven gelden.

Ten slotte zijn er de winterbanden. Die zijn in Duitsland verplicht bij winterse omstandigheden. Bovendien moet je er rekening mee houden dat de winterbanden voorzien zijn van het zogeheten sneeuwvloksymbool. Hetzelfde geldt voor vierseizoenenbanden.

In Oostenrijk is het winterrubber verplicht tussen 1 november en 15 april. Hetzelfde geldt voor Italië, maar dan alleen in specifieke gebieden. De Fransen hanteren die regel ook. In Zwitserland geldt de verplichting van winterbanden niet, maar wordt het gebruik ervan sterk aangeraden. Je kunt een boete verwachten als je vanwege zomerbanden in winterse omstandigheden het overige verkeer hindert.

Dankzij het speciale rubber en de kleine groefjes heb je met een winterband meer grip. In veel gebieden zijn ze verplicht. Foto: Bridgestone

