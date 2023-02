Datagebruik in autoraces maakt alle elektrische auto’s slimmer

In de afgelopen tien jaar heeft de auto zich veel verder ontwikkeld dan in de honderd jaar daarvoor. Niet alleen elektrische aandrijving, maar vooral ook software en data in de 'cloud' spelen daarbij een essentiële rol. De nieuwste technologie wordt eerst uitvoerig in de autosport getest.

De verwachtingen zijn hooggespannen: lukt het Max Verstappen dit jaar om met zijn nieuwe bolide van Red Bull Racing opnieuw wereldkampioen in de Formule 1 te worden? De Nederlandse racefans, verenigd in de 'Orange Army', staan in het nieuwe F1-seizoen echter niet alleen op de banken om de titelverdediger toe te juichen. Dit jaar is ook landgenoot Nyck de Vries ingestapt, bij het F1-team van AlphaTauri.

In het seizoen 2020/2021 werd De Vries nog met Mercedes-Benz wereldkampioen in de Formule E. Dat is het zacht zoemende elektrische neefje van de F1, dat de wereld zo graag wil laten zien dat autoracen óók milieuvriendelijk kan zijn.

De Formule E kiest de straten van grote wereldsteden als strijdtoneel, in een poging geheel CO2-neutraal de harten van de racefans te winnen. Tal van automerken, zoals Nissan, DS Automobiles, Maserati en Jaguar hebben de Formule E liefdevol in de armen gesloten. Zo stomen ze hun nieuwste ontwikkelingen op technologisch gebied klaar voor grootschalige productie.

Essentieel is een stabiele en veilige verbinding, waar ook ter wereld.

Friedemann Kurz, hoofd IT van Porsche Motorsport

Winnen dankzij data

Ook Porsche doet mee aan de Formule E. Het Duitse sportwagenmerk heeft veel race-ervaring en bijvoorbeeld ook al 19 keer de beroemde 24-uursrace van Le Mans gewonnen - een absoluut record. De autofabrikant wijst er graag op dat alle race-ervaring steevast wordt gebruikt om de kwaliteiten van de productiemodellen naar een hoger plan te tillen. Zo ook in de Formule E.

"Het is absoluut niet ons doel om in deze volledig elektrische raceklasse alleen maar trofeeën te vergaren", zegt Friedemann Kurz, hoofd IT van Porsche Motorsport. Van alle kennis die in de Formule E wordt vergaard, profiteren straks de nieuwste productiemodellen - zoals de geheel elektrische opvolger van de Porsche Macan.

Met 0,0 procent stroom aan de finish

Tijdens een raceweekend worden duizenden gigabytes aan data verzameld, die nodig zijn om het gedrag en de afstelling van de racewagen te analyseren en perfectioneren. "Efficiëntie is de sleutel voor de winst", vertelt Kurz. "Als de coureur aan het begin van de race alles op alles zet om een voorsprong op zijn tegenstanders te nemen, dan is de accu gegarandeerd allang leeg voordat de race ten einde is."

"Aan de andere kant: kies je voor een zo zuinig mogelijke afstelling, dan eindig je de race als hekkensluiter. Met alle data die we verzamelen, berekenen we een optimale verhouding tussen snelle rondetijden en een zuinig energieverbruik. De kunst is om precies op de finishlijn 0,0 procent stroom in de accu's te hebben."

Om alle verzamelde data op te kunnen slaan en te verwerken, staan alle Formule E-teams tijdens de race-weekends rechtstreeks in verbinding met hun eigen computernetwerken - de 'cloud'. "Essentieel is een stabiele en veilige verbinding, waar ook ter wereld", zegt Kurz. "Zou één bestand uit de cloud even niet beschikbaar zijn of foutief worden gelezen, dan kan dat direct gevolgen hebben op onze race-resultaten."

Waarom dan niet een mobiel datacentrum meenemen naar de races, dicht bij de pitbox van het team? "Omdat we daarmee voorbijgaan aan ons doel om in de Formule E geheel CO2-neutraal te racen. Alleen al voor ons computersysteem zouden we voor elke race een vrachtvliegtuig moeten huren. Door te werken via de cloud, besparen we ook hoge kosten."

BMW gaat van de hele voorruit een beeldscherm maken

Ook in de consumentenauto's van de toekomst krijgt elektronica een nog belangrijkere rol. "De gehele auto-industrie staat midden in een digitale transitie, niet alleen op het gebied van de technologie in de auto maar ook binnen de fabriek", zegt Christian Ott, CTO Industry Solutions bij NetApp. "Tegenwoordig gaat de ontwikkeling van een nieuw model geheel digitaal. Alle gegevens staan op computers, waardoor de ontwikkeling van een nieuwe auto veel sneller gaat dan voorheen. Door in de cloud te werken, hoeven fabrikanten niet te investeren in de infrastructuur van hun eigen dure computernetwerken."

Wie over een paar jaar een nieuwe auto koopt, zal direct te maken krijgen met belangrijke digitale ontwikkelingen in de auto. "Kijk bijvoorbeeld naar de conceptcar van BMW die tijdens de CES in Las Vegas werd gepresenteerd", zegt Ott. "In die auto is de hele voorruit getransformeerd tot interactief beeldscherm. En daarvoor is zeer omvangrijke, complexe software nodig." BMW zegt dat een soortgelijk bedieningssysteem al in 2025 rijp is voor toepassing in zijn productiemodellen.

Zonder bezoek aan de garage nieuwe functies toegevoegd

Veel elektrische auto's kunnen tegenwoordig al de software 'over-the-air' updaten. Ook deze toepassing zullen we in de toekomst steeds vaker terugzien en de mogelijkheden hiervan zijn uitvoerig in de Formule E getest. Terwijl de auto 's nachts staat op te laden, wordt het bedieningssysteem verbeterd, en kunnen zelfs nieuwe functies worden toegevoegd. Om een voorbeeld te geven: dankzij een software-update 'over the air' beschikken de Model S en Model Y sinds kort over het game-platform Steam. Voor dit soort updates hoeven automobilisten tegenwoordig niet meer naar de garage.

