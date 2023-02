Dit is waarom barreltochten zo populair zijn

Met een auto die nog hooguit een paar honderd euro waard is maak je een roadtrip van duizenden uitdagende kilometers. Dat is een barreltocht. Onderweg 'geniet' je van de technische malheur, kom je op bijzondere plekken en feest je met de medereizigers. Welke tochten kun je maken en waar moet je op letten?

Rammelbakkenreis, Carbage Run, Rust 'N Dust Rally, Megarun, Amsterdam-Dakar Challenge en ál die andere barreltochten: het lijkt één pot nat. Het uitgangspunt is inderdaad hetzelfde. Met een grote groep in een bizar uitgedoste oude auto's ga je duizenden kilometers rijden.

Toch kun je niet alle evenementen over één kam scheren. Bij de ene tocht draait het echt alleen om bier en benzine, de andere legt de nadruk op pk's en technisch afzien en bij de derde is er zowaar een diepere laag te vinden.

Een auto die niet meer dan 500 euro waard is

Een voorbeeld van de laatste insteek vinden we bij de Amsterdam-Dakar Challenge, die voor het eerst in 2004 werd verreden. Organisator Marcia van der Hoest: "Het oorspronkelijke idee was om met een auto van maximaal 500 euro naar Dakar te rijden. Uiteraard over prachtige, uitdagende routes. In Dakar veilen we de auto voor een lokaal goed doel."

"Inmiddels doen er ook duurdere auto's mee. Dat biedt misschien wat minder technische uitdaging, ze leveren wél meer geld op bij de veiling na afloop. Verder is het nog steeds een reis die veel van je vergt. In die zin leer je jezelf en anderen ook beter kennen. Je hebt elkaar onderweg keihard nodig."

Met oude auto's duizenden kilometers rijden is vaak een hele uitdaging. Foto: Garbage Run

Achter de joligheid schuilt een serieuze organisatie

De bekendste tocht is de Carbage Run. De vrolijke video's en foto's op de website laten vooral blije kerels zien die er op de weg en 's avonds in de kroeg een feestje van maken. In hun woest uitgedoste bejaarde Audi's, Volvo's en BMW's tikken ze met een hoop lol de duizenden kilometers weg.

Zo jolig en losjes als het er tijdens de tocht aan toe gaat, zo serieus is de organisatie erachter. Bram Eigenraam, de drijvende kracht achter de Carbage Run, schetst hoe groot de markt is geworden. "We organiseren meerdere tochten per jaar en er zit een team van zes fulltimers op kantoor. Daar komen tijdens de reizen nog eens tien freelancers bij."

"Per jaar gaan er vijftienduizend mensen met onze tochten mee. We zijn de grootste van Nederland, ik denk dat er in het totaal zo'n 25.000 Nederlanders een dergelijke avonturenreis maken. Je mag het dus gerust een aparte tak van de reisbranche noemen."

"Er zijn bureaus die ons kopiëren, ze nemen zelfs onze routes letterlijk over. Op zich vind ik dat een compliment, maar de zaken eromheen moeten ook goed zijn geregeld. Wij verzorgen vergunningen en passende verzekeringen voor onze deelnemers. Ik durf niet te zeggen dat elke organisator daar aan denkt. Wat mij betreft mag er wel een keurmerk komen."

Veel deelnemers kopen een auto van een andere 'runner'.

Thijs Oosterveen, deelnemer Carbage Run

Van Renault 5 tot dikke Audi: iedereen en alles kan meedoen

Thijs Oosterveen is een vaste deelnemer van de Carbage Run. Sinds zijn eerste keer in 2015 reed hij al in acht runs mee. "Ik heb hierdoor al heel veel van Europa gezien", vertelt hij. "Het wij-gevoel tijdens de reis maakt het extra bijzonder. Daarnaast is er de spanning of de auto het gaat halen. Je rijdt in een auto van maximaal 500 euro en daar kan altijd iets mee gebeuren."

"Gelukkig hoef je zelf niet heel technisch te zijn, er is altijd wel iemand die kan helpen bij pech. Je begint een paar maanden van tevoren met het klaarmaken van een auto, zowel technisch als met ludieke aankleding. Veel deelnemers kopen een auto van een andere 'runner'. Er bestaan zelfs speciale Facebook-pagina's voor. Dit jaar rijd ik in een Renault 5, een paar jaar geleden had ik nog een dikke Audi mee. Zo divers kan het zijn. Het is gewoon de combinatie van lol, techniek en mooie reizen die het meedoen zo verslavend maakt."

Tips voor het meedoen aan een barreltocht Wees er op tijd bij: veel tochten zijn zó volgeboekt.

De organisatoren hebben allemaal hun eigen regels rond boeken en annuleren. Verdiep je daar goed in.

Het kan zijn dat je je autoverzekering op de hoogte moet brengen van de deelname aan een barrelrun. Je moet kunnen verklaren dat de run geen wedstrijdelement heeft.

Net als bij een 'gewone' vakantie zijn de kosten van deelname afhankelijk van de route en het reisdoel.

