Meer auto's teruggeroepen in 2022: gaat de kwaliteit achteruit?

Het aantal auto's dat voor een acute veiligheidscontrole of technische wijziging terug naar de garage moest, was vorig jaar aanzienlijk groter dan in 2021. Is de kwaliteit van nieuwe auto's zo laag geworden? NU.nl deed onderzoek naar de terugroepacties.

Vorig jaar zijn in Nederland de eigenaren van maar liefst 317.467 voertuigen opgeroepen met spoed een bezoek aan de merkgarage te brengen. Dat meldt Jasper Verweij in zijn blog op de website Kenteken.tv. Dat zijn er maar liefst 34 procent méér dan in 2021. Het tijdperk waarin geen slechte auto's meer worden gemaakt, lijkt daarmee ten einde te lopen.

Toch luidt Verweij niet meteen de noodklok vanwege de getallen die de RDW op basis van het aantal teruggeroepen voertuigen heeft vrijgegeven. "Vergeleken met 2015 en 2020 lag het niveau in 2022 nog steeds veel lager", nuanceert hij.

En al waren er meer auto's bij betrokken. Het aantal terugroepacties was vorig jaar wel degelijk kleiner dan het jaar daarvoor. In 2022 waren het er 296, tegenover 323 recalls in 2021.

Alles voor de veiligheid

Een fabrikant kan zich beroepen op zo'n terugroepactie als is gebleken dat bij een bepaald type voertuig meerdere keren hetzelfde probleem is geconstateerd. "Is er vanwege een ontwerp- of productiefout sprake van gevaar met een ernstig risico, dan is de producent verplicht de eigenaar over de inherente risico's te informeren en het voertuig terug te roepen", zegt een woordvoerder van de RDW.

Om een voorbeeld te geven: momenteel roept Honda wereldwijd 488.000 auto's terug om de opblaasmodule van de airbags te laten vervangen. Bij een aantal ongevallen, waarbij de airbags zijn geactiveerd, scheurde de metalen behuizing van het opblaasmechanisme en zijn metalen deeltjes uit de airbag het voertuig in geblazen.

Om te voorkomen dat er nog meer eigenaars van een Honda bij een aanrijding ernstig gewond raken - of zelfs kunnen overlijden - als gevolg van rondvliegende metaaldeeltjes, worden de opblaasmodules nu gratis vervangen.

Niet elke eigenaar ziet of voelt de directe noodzaak om een afspraak te maken.

Jasper Verweij, Kenteken.tv

Terugroepactie zegt niet alles over betrouwbaarheid

Terugroepacties - of recalls - zijn van alle tijden. Er is geen automerk dat eraan lijkt te ontkomen. Zelfs Ferrari en Aston Martin staan in de 'hitlijst' van de RDW. Bovendien zegt een terugroepactie lang niet allesover de technische betrouwbaarheid van een auto.

In het Terugroepregister van de RDW is terug te vinden dat er voor de Mitsubishi ASX (2012-2022) al twintig recalls zijn uitgezet. Terwijl dit model volgens de Consumentenbond juist de betrouwbaarste auto is. Een fabrieksfout die er bij de productie is ingeslopen, zegt niet alles over hoe de auto zich op lange termijn in de praktijk zal bewijzen.

Uit de informatie van de RDW over het aantal terugroepacties in 2022, blijkt dat merken als Volkswagen, Opel, Toyota, Peugeot en Renault veruit de meeste auto's terug naar hun dealers hebben geroepen. "Maar ook dat moet je nuanceren", zegt Jasper Verweij. "Want van deze merken rijden veruit de meeste auto's in Nederland rond." Een merk dat meer auto's verkoopt, heeft vaak ook met grotere aantallen getroffen auto's te maken.

Updates kunnen tegenwoordig eenvoudig 'over the air' worden uitgevoerd

Consumenten blijken niet altijd bereid om een auto via zo'n terugroepactie kosteloos te laten herstellen. "Niet elke eigenaar ziet of voelt de directe noodzaak om een afspraak te maken. Hierdoor worden herstellingen voor terugroepacties in plukjes uitgevoerd en daarna afgemeld bij de RDW", weet Verweij.

Dankzij moderne software en internetverbindingen, is het tegenwoordig ook mogelijk om een noodzakelijke technische update over the air uit te voeren. "Dat heeft Tesla gedaan bij 6.350 unieke kentekens van de Model 3 en Model Y voor het e-Call noodoproepsysteem", zegt Verweij. Inmiddels is de update bij 94 procent van alle getroffen auto's uitgevoerd.

Wanneer het veiligheidsrisico minder groot of zelfs nihil is, kunnen fabrikanten er ook voor kiezen om een 'stille' recall te organiseren. Reparaties worden dan pas uitgevoerd wanneer de auto bij een dealer komt voor een onderhoudsbeurt. De eigenaar wordt er niet eens van op de hoogte gebracht dat er (gratis) een onderdeel aan de auto is vervangen.

Opletten bij aanschaf tweedehands auto

Wanneer je een gebruikte auto wilt aanschaffen, is het in elk geval verstandig om te informeren of de occasion in kwestie voor alle terugroepacties in kwestie bij de garage is geweest. "Vul het kenteken van de auto in op de RDW-kentekencheck", zegt de persvoorlichter van de RDW.

"Onder het tabblad 'basis' bij 'Terugroepacties' vind je meer informatie over eventuele terugroepacties. Daarnaast adviseren wij altijd om een RDW-voertuigrapport op te vragen bij de verkopende partij. Hierin staat onder meer een volledig overzicht van de tellerstandhistorie, inclusief data van registratie en de laatst geregistreerde tellerstand. Maar je vindt daarin ook een mogelijk terugroepactie-indicator en de geschiedenis van de voertuigstatus, zoals 'sloop' of 'export'."

