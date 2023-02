Zo wil Polestar verder vergroenen: 'We moeten niet te klein denken'

Polestar verstuurde onlangs een persbericht over het onafhankelijke klimaatrapport dat het automerk heeft laten opstellen. Fredrika Klarén, Hoofd Duurzaamheid van Polestar, legt in gesprek met NU.nl uit wat daar de bedoeling van is.

Polestar houdt zich al enige tijd bezig met een duurzaamheidsstrijd. In 2020 zei het merk zich te zullen inzetten voor meer openheid over milieu-impact van elektrische auto's. Het moet voor klanten duidelijk(er) zijn waar de getallen over de uitstoot op gebaseerd zijn.

Een jaar later kondigde Polestar plannen aan om in 2030 een volledig klimaatneutrale elektrische auto te willen bouwen. Nu is het tijd voor de volgende stap, namelijk met een klimaatrapport in handen andere automerken ervan proberen te overtuigen dezelfde stappen te zetten in het streven naar duurzaamheid. Met de elektrische Amerikaanse start-up Rivian is de eerste partner al aan boord.

"We hopen door kennis en inzichten te delen dat de industrie dat als een kans aangrijpt om verbeteringen door te voeren. We zien dat er een veel interesse is en dat er een dialoog op gang komt", zegt Klarén.

'Auto-industrie is best conservatief'

Het rapport dat Polestar en Rivian door adviesbureau Kearney hebben laten samenstellen laat zien dat om de klimaatdoelen te halen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), ofwel de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad. Op drie punten moet er flinke vooruitgang worden geboekt: er moeten sneller meer elektrische auto's komen, de productie ervan en de toeleveringsketen moet schoner, en ook de energiemix moet snel groener worden.

Polestar zelf is maar een kleine speler, maar het is net als zustermerk Volvo onderdeel van de veel grotere Zhejiang Geely Holding Group uit China. Op de vraag waarom dit bedrijf dan niet de boodschap uitdraagt om zo een groter bereik te krijgen, zegt Klarén: "Onze bevindingen worden gedeeld binnen de organisatie, maar we zijn tegelijkertijd dermate zelfstandig dat we de boodschap zelf uitdragen."

Die boodschap is volgens Klarén wat autofabrikanten nu praktisch kunnen doen om verbeteringen door te voeren op de drie genoemde punten. "De auto-industrie is eigenlijk best conservatief. Iedereen houdt zich aan zijn eigen regels en men is niet heel erg happig om anderen een kijkje in de keuken te gunnen. Polestar en Rivian zijn dat zijn transparant over onze klimaatimpact en nu moeten we samen met anderen een manier vinden waarbij iedereen zich goed voelt."

In januari werd deze vernieuwde Polestar 2 aangekondigd Foto: Polestar

'Meekrijgen van klanten is prioriteit'

Als je niet beter zou weten, zou je op dit punt misschien denken dat Polestar een fabrikant is van kleine en lichte elektrische auto's die vol zitten met gerecyclede materialen. De Polestar 2 is echter een bijna 1.900 kilo zware auto met minimaal 272 pk. De aanstaande Polestar 3 is een kolos van bijna 2.600 kilo en 489 pk met een reusachtig accupakket van 111 kilowattuur in de bodem. En alsof dat nog niet genoeg is komt er in 2026 een sportwagen met 884 pk.

"Tsja", zegt Klarén, "Als merk staan we ook voor premium performance en voor innovatie. Bij duurzame ontwikkelingen moeten we ons niet laten tegenhouden door klein te denken. Bovendien snappen we dat er geen snelle oplossing is voor deze problematiek. Daarom is onze eerste prioriteit het meekrijgen van onze klanten en die zitten op dit moment nu eenmaal te wachten op het soort auto's dat we in de pijplijn hebben. Alleen zo kunnen we een duurzame levensstijl bevorderen."

