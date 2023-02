Paaltje geraakt? Waarom het soms slimmer is reparatie zelf te betalen

Je raakt bij het parkeren een paaltje of bloembak, of krast tijdens het autowassen met een verkeerde of vuile spons in je lak. Kan gebeuren, maar het is niet altijd verstandig om die schade bij je autoverzekering te claimen. Soms is het voordeliger zelf je portemonnee te trekken voor de reparatie.

Schade die je zelf aan je auto veroorzaakt, valt niet onder de verplichte basis WA-dekking van een autoverzekering. Een WA+, ook wel beperkt casco dekking genoemd, vergoedt een beperkt aantal schades aan je eigen auto. Verzekerd zijn bijvoorbeeld extreem weer, inbraak, diefstal, botsingen met dieren en soms ook vandalisme. Heb je een zogenaamde allriskverzekering, dan ben je gedekt voor bijna alle schade die door eigen schuld aan je auto ontstaat.

Voordat je een claim indient, is het belangrijk te weten wat het herstel ongeveer gaat kosten. Vraag daarom bij verschillende garages een offerte aan. "Het beste is om altijd voor jezelf te berekenen of het verstandig is om een schade te claimen, voordat je deze indient", adviseert Menno Dijcks, auto-expert bij vergelijkingssite Independer.

Claim je de schade bij je verzekeraar, dan verlies je schadevrije jaren en zal je premie in de volgende jaren stijgen. Als je voor de reparatie uit eigen zak minder hoeft te betalen dan wat je aan die extra premie kwijt zou zijn, is het dus voordeliger om juist geen claim in te dienen.

Of je nu honderd euro of tienduizend euro claimt, je verliest evenveel schadevrije jaren.

Menno Dijcks, expert autoverzekeringen van Independer.nl

Een lakstift kan veel geld besparen

Een nog voordeliger optie is zelf repareren. Een lakstift om een oppervlakkige kras weg te werken, kost vaak niet meer dan 15 euro. Bij een garagebedrijf kost het herstellen van de eenvoudigste krassen op de spiegelkap of grille al gauw 75 euro. En de kosten van het repareren van lakschade op de motorkap of het dak kunnen oplopen tot meer dan 300 euro.

Een kras die lijkt te verdwijnen als je 'm nat maakt, is vaak eenvoudig weg te werken met een lakstift. Datzelfde geldt voor krassen die zo ondiep zijn, dat je de groef niet echt kunt volgen met je nagel. Zorg dat je de exacte kleur van je auto weet als je zo'n lakstift gaat kopen.

De kleurcode staat op het zogenaamde VIN-plaatje (Vehicle Identification Number, vroeger aangeduid als chassisnummer), dat de fabrikant in elke auto aanbrengt. Waar dat VIN-plaatje zich bevindt, kan je in het instructieboekje of online opzoeken. Tegenwoordig is het bij veel auto's achter de voorruit, ergens boven het dashboard geplaatst. Met de kleurcode kun je vervolgens zelf online of bij de dealer de juiste lakstift bestellen.

Houd ook rekening met het eigen risico

Denk ook aan het eigen risico bij de afweging om de schade te claimen of niet. Bij de meeste verzekeraars ligt dit standaard tussen de 130 en 150 euro, maar het kan oplopen tot 1.200 euro als je daar, in ruil voor een lagere premie, voor kiest. Dat bedrag betaal je dan sowieso al zelf, als je een claim indient.

Verder is het zo dat je bij autoverzekeringen het eigen risico telkens opnieuw betaalt bij elke claim die je indient. Dit is dus heel anders dan bij een zorgverzekering, waar het eigen risico je maximale eigen bijdrage over een heel jaar is.

En dan zijn er nog de zogenaamde schadevrije jaren, die in het geding kunnen zijn bij een eventuele kleine schade die je zelf hebt veroorzaakt. Als je bij je verzekeraar aanklopt om te betalen voor schade die je hebt veroorzaakt aan je eigen auto of bij een ander, verlies je in één klap vijf schadevrije jaren. Dat betekent dat je premie het volgend jaar stijgt. Pas als je in de daaropvolgende vijf jaar geen schade rijdt, zit je weer op dezelfde premiekorting als je voor de claim had. Menno Dijcks van Independer: "Het bedrag van de schadeclaim maakt niet uit: of je nu honderd euro of tienduizend euro claimt, je verliest evenveel jaren."

Je kunt ook op je eerdere besluit terugkomen

Tot slot is het goed om te weten dat verzekeraars een bedenktijd kennen. Besluit je een schade te claimen, dan heb je meestal een periode waarin je op dat besluit terug kan komen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je net nadat de schade ontstond krap bij kas zat om de reparatie zelf te betalen, maar een paar maanden later wel geld hebt. Of je reageerde impulsief en claimde de schade direct bij de verzekeraar, terwijl achteraf blijkt dat de herstelkosten lager liggen dan de extra premie die je gaat betalen door het verlies aan schadevrije jaren.

"De meeste verzekeraars bieden hun klanten de mogelijkheid om de herstelkosten later alsnog zelf te betalen, ook al is de schade al uitgekeerd", weet Menno Dijcks van Independer. "Wie de uitgekeerde vergoeding binnen een bepaalde termijn, meestal een jaar, aan de verzekeraar terugbetaalt, verliest geen schadevrije jaren en kan daarmee een forse premiestijging voorkomen."

