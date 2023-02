Zo kom je erachter of een auto schade heeft gehad

Als je een tweedehands auto op het oog hebt, wil je natuurlijk graag weten of hij ooit schade heeft gehad. Dat is meestal niet direct te zien en niet elke verkoper is er eerlijk over. Ernstige schade uit het verleden kan gevolgen hebben voor de betrouwbaarheid of zelfs de veiligheid van de auto. Met deze tips kan je voorkomen dat je een kat in de zak koopt.

Een mogelijke indicatie of een auto schade heeft gehad, is terug te vinden in de kentekenregistratie. Daarin kan een zogenaamde WOK-status (Wacht op Keuring) voorkomen. Deze status wordt afgegeven door de RDW, een schade-expert of de politie. Het betekent dat de auto tot een nieuwe keuring niet de weg op mag.

Je kunt bijvoorbeeld met de AutoWeek Kentekencheck eenvoudig zien of een WOK-status van toepassing is op de auto die je op het oog hebt. Zo'n WOK-status kan dus het gevolg zijn van een ingrijpende schade, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Het kan bijvoorbeeld ook zijn dat de auto is geïmporteerd is en gekeurd moet worden voordat hij op kenteken kan worden gezet. Hoe dan ook, zo'n WOK-status vraagt om een duidelijke uitleg van de verkoper. Vertrouw je zijn uitleg niet, dan is dit beslist een 'rode vlag' tijdens je zoektocht naar een occasion.

Soms zijn de sporen van schade eenvoudig te herkennen

Je kunt ook zelf met een scherp oog nagaan of een auto schade heeft gehad. Let bij het exterieur van je occasion bijvoorbeeld op de volgende kenmerken:

(Lichte) kleurverschillen tussen delen van de carrosserie. Bijvoorbeeld een verschil tussen de deur en spatborden kan erop wijzen dat een carrosseriedeel gespoten is.

Onregelmatige naden tussen carrosseriedelen. Normaal genomen kun je verwachten dat de naden gelijk zijn. Zitten er verschillen tussen of zitten delen scheef, dan moet je alert zijn op schade in het verleden.

Verschillende geluiden bij het sluiten van portieren. Klinkt en voelt het openen en sluiten van de portieren links en rechts hetzelfde?

Kijk in de kofferbak, meestal onder het reservewiel. Ziet het er 'recht' uit? Zie je lasnaden of kleurverschillen? Die kunnen wijzen op schadeherstel.

Check de dorpels en zijkanten van de portieren. Hebben die dezelfde kleur en lijken ze even oud als de rest van de carrosserie? Zie je daar onregelmatigheden? Bij slecht herstel zie je vaak dat die worden overgeslagen of sneller worden behandeld en ontstaat er kleurverschil.

Wees ook bedacht op eventuele schade aan de structuur van de auto

Als een auto in het verleden schade heeft gehad, dan kan dat zelfs gevolgen hebben voor de veiligheid. Een kleine parkeerschade is meestal niet zo'n probleem, maar je moet beducht zijn op schades waarbij de structuur van de auto is aangetast.

Draagbalken, de veiligheidskooi en delen van de wielophanging hebben een grote invloed op de veiligheid en het weggedrag van de auto. De beste manier om erachter te komen is het maken van een proefrit.

