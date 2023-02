Auto krijgt steeds meer concurrentie van alternatieven, 'vliegende bus' op komst

Door de almaar toenemende drukte en stijgende kosten wordt het steeds minder aantrekkelijk om privé nog een auto te bezitten. Maar hoe reizen we dan over pakweg vijf of tien jaar naar onze bestemming? NU.nl vraagt experts naar hun visie op de mobiliteit van de toekomst en zij sluiten zelfs een soort vliegende bus niet uit.

Aan de verkoop van nieuwe auto's met een verbrandingsmotor komt in 2030 definitief een eind. Maar het wil nog niet zeggen dat we straks massaal zullen overstappen op elektrische auto's, zeggen deskundigen. Andere vormen van mobiliteit zullen zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een aantrekkelijk alternatief voor het particuliere autobezit.

"Pure noodzaak", zegt Lars Speekenbrink, bij mobiliteitsaanbieder Bolt werkzaam als manager voor de Nederlandse markt. "Doordat het steeds drukker wordt in de stad, is een verandering van de infrastructuur noodzakelijk. De auto wordt hierdoor in steeds meer steden het centrum uit verdreven. We zien nu al dat veel stadsbewoners ervoor kiezen hun auto weg te doen en over te stappen op andere vervoersvormen."

En dat zijn niet alleen de trein, bus en tram, vertelt Speekenbrink. "In stedelijke gebieden zit een duidelijke groei in het gebruik van deelfietsen en elektrische scooters op basis van een abonnement."

We moeten de auto anders gaan gebruiken.

Lars Speekenbrink, Bolt

Ook NS speelt in op ontwikkeling

De gevolgen zijn in veel stadscentra inmiddels duidelijk te zien: je struikelt daar soms letterlijk over de 'strooifietsen'. Dat wil niet zeggen dat er door dit soort ontwikkelingen helemaal geen ruimte meer zal overblijven voor de auto. "Maar we moeten de auto wel anders gaan gebruiken dan nu", stelt Speekenbrink. "Denk aan deelauto's of taxidiensten. Op die manier worden auto's in de stad veel efficiënter ingezet. Doordat ze veel minder lang onnodig stilstaan - en dus kostbare ruimte innemen."

De auto verandert zo in een schakel van onze mobiliteitsbehoeften. Ook de NS speelt in op deze ontwikkeling. “Met onze NS-app willen we een reis ‘van deur tot deur’-met allerlei vervoermiddelen aanbieden,” zegt Tjalling Smit, directeur commercie bij de Nederlandse Spoorwegen.

“De trein alleen is niet genoeg, want een reiziger reist niet van station naar station, maar van deur tot deur. Om reizigers te helpen met het laatste stuk van de reis bieden we bijvoorbeeld al jarenlang de OV-fiets. Vorig jaar zijn er maar liefst 5,4 miljoen ritten met een OV-fiets gemaakt.

Sinds juni 2022 bieden we ook de elektrische deelscooters van Check aan in onze app. De komende tijd gaan we dit aanbod verder uitbreiden en het voor reizigers steeds makkelijker maken om van verschillende vervoermiddelen gebruik te maken. We werken er hard aan om in de NS-app allerlei soorten deelvervoer zoals e-scooters, deelfietsen en deelauto’s te kunnen plannen, boeken en betalen. De NS-app neemt je op die manier de hele puzzel van je reis uit handen.”

De vliegende bus komt eraan

Als we nog verder in de toekomst kijken, dan blijft de auto een belangrijke rol innemen in onze mobiliteitsbehoeften, ziet ook Adjiedj Bakas. Al kondigt de 'Futurist des Vaderlands' in zijn boek De Happynomie aan dat er ook geheel nieuwe mobiliteitsvormen verwacht kunnen worden. "Er komen elektrische vliegtuigjes voor twee piloten en acht tot twintig passagiers. Een soort vliegende bus, die het streekvervoer overneemt en het hybride werken vanaf afgelegen streken mogelijk maakt."

"Zo'n vliegtuig kan vanaf de weg of een weiland opstijgen en heeft een actieradius van 500 tot 700 kilometer. Dan kun je in Oost-Groningen wonen en een paar keer per week voor een paar tientjes van en naar je werk in Rotterdam vliegen." Dat is geen verre toekomstmuziek, stelt Bakas. "Over een jaar of vijf hebben deze elektrische vliegtuigen ook hier hun intrede gedaan."

