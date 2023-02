Elektrisch rijden of chiptuning: hierdoor wordt een autoverzekering duurder

De premie van een autoverzekering wordt niet alleen bepaald door het type auto, je schadeverleden of je woonplaats. Ook andere factoren, zoals elektrisch rijden of chiptuning, spelen een rol. Hoe zit dat eigenlijk?

Elektrische auto's zijn beter voor het milieu en om die reden tot 2025 vrijgesteld van wegenbelasting. Hoe komt het dat je wel een hogere autopremie betaalt? "Door de batterij zijn elektrische auto's zwaarder dan vergelijkbare auto's die rijden op benzine of diesel. Hierdoor veroorzaken ze meer schade bij een aanrijding", legt Menno Dijcks van vergelijkingssite Independer uit. "Ook zijn reparaties kostbaarder, vooral als het gaat om de accu. Dit leidt tot een hogere premie."

Veel verzekeraars stellen ook nog eens extra eisen als je een verzekering wilt afsluiten voor een elektrische auto. Bijvoorbeeld dat het alarmsysteem van de auto voldoet aan hun eisen en dat de auto verbonden is aan een alarmcentrale.

Ook sportieve rijders kunnen soms rekenen op hogere premie

Niet alleen EV-rijders worden geconfronteerd met een hogere verzekeringspremie. Wie zijn auto graag wat sportiever maakt, treft soms hetzelfde lot. Sommige automobilisten willen meer kracht uit hun verbrandingsmotor halen door chiptuning (het aanpassen van de motor-software) of met een sportuitlaat. Het is verstandig om deze aanpassingen altijd door te geven aan de verzekeraar, adviseert verzekeringsexpert Menno Dijcks.

"Hoe hoger het vermogen, hoe hoger het risico op schade volgens verzekeraars is. Maak je je auto door bepaalde ingrepen 20 procent sneller of zwaarder? Dan ben je verplicht om dit te melden bij de RDW (Rijksdienst voor het Wegverkeer). Heb jij je auto meer power gegeven en geef je dit niet door? Dan loop je het risico dat je bij schade geen vergoeding krijgt."

Rijden op gas maakt de auto zwaarder

Maak jij heel wat kilometers? Dan kun je overwegen om een gastank in je auto te laten plaatsen. Een liter lpg is namelijk een stuk goedkoper dan diesel of benzine. Maar let op: zo'n gastank maakt je auto wel aanzienlijk zwaarder. Hierdoor stijgt niet alleen de wegenbelasting, maar ook de autopremie.

Hoe zwaarder de auto, des te groter zal waarschijnlijk de schade zijn bij een aanrijding. Ook wordt je auto door een gastank meer waard, waardoor de verzekeraar meer moet betalen als de auto gestolen wordt of total loss raakt.

Carwrappen moet gemeld worden

Iets heel anders dat invloed heeft op je autoverzekering is carwrapping: een populaire trend om je auto een ander uiterlijk te geven. Zo'n carwrap, een soort folie dat over de oorspronkelijke lak wordt geplakt, kost al gauw een paar duizend euro. Het maakt je auto waardevoller, dus is het voor de verzekering duurder om schade of diefstal te vergoeden. Laat je je auto gewoon in een andere kleur overspuiten, dan heeft dat niet gelijk invloed op de autopremie. Maar het is toch verstandig om ook dit te melden bij de verzekeraar. Ook hiermee voorkom je gedoe bij schade. Bovendien moet een nieuwe kleur altijd worden gemeld aan de RDW.

Strafblad? Dan wordt autoverzekering erg lastig

Tot slot kan een autoverzekering geweigerd worden als je als autobezitter ooit serieus in de fout bent gegaan. Heb je bijvoorbeeld in de afgelopen acht jaar een rijontzegging gekregen, of om een andere reden een strafblad? Dan zal je voor veel autoverzekeringen worden geweigerd.

Verzekeraars zien een strafblad als een hoger risico, dus het is niet slim om een strafblad te verzwijgen. Wie daarop betrapt wordt, zal acht jaar langs als fraudeur bij verzekeringsmaatschappijen geregistreerd blijven staan. Hierdoor wordt het vrijwel onmogelijk om nog een gewone verzekering af te sluiten.

Toch is het in deze situatie niet helemaal onmogelijk om nog auto te kunnen rijden. Menno Dijcks van Independer: "Word je geweigerd, maar wil je toch graag autorijden? Dan is er nog steeds één verzekeraar waar je terecht kunt: de Vereende. Bij deze speciale verzekeraar kan praktisch iedereen altijd terecht. Het nadeel is wel dat je bij de Vereende fors meer premie betaalt dan bij normale verzekeraars."

