Rondslingerende voorwerpen op de snelweg: schade is vaak voor eigen rekening

Rondslingerende voorwerpen op de snelweg, zoals verloren spanbanden of delen van een geklapte truckband, kunnen voor gevaarlijke situaties en lelijke schade zorgen. Vaak blijkt het onmogelijk om de eigenaar van de spullen te achterhalen en dat maakt het lastig om de schade vergoed te krijgen.

Ladders, spanbanden of verfblikken: iedereen die regelmatig op de snelweg rijdt, heeft dit soort verloren spullen wel eens op de rijbaan zien liggen. Met enig geluk heb je er veilig omheen kunnen sturen. Maar zeker als het donker of heel druk is, kan je de verloren voorwerpen makkelijk te laat of helemaal niet zien. Grotere objecten, zoals een fiets die van een fietsendrager gevallen is of een deel van een vrachtwagenband, kunnen lelijke en zelfs levensgevaarlijke schade veroorzaken.

Met een beetje geluk is de rechtmatige eigenaar van de spullen nog te achterhalen. Die kan dan aansprakelijk worden gesteld, want een auto mag geen vracht of onderdelen verliezen. Maar de kans is erg groot dat je er nooit achter komt. Dat kan tot een flinke financiële strop leiden, zeker als je auto alleen WA of WA-casco verzekerd is. Je kan voor een claim ook niet aankloppen bij de wegbeheerder. Hoewel die in principe verantwoordelijk is voor de conditie van de weg, gaat dat niet op voor dit soort incidenten.

Navraag bij Rijkswaterstaat, dat verantwoordelijk is voor de conditie van de Nederlandse snelwegen, leert dat alleen schade als gevolg van slecht wegenonderhoud geclaimd kan worden door benadeelde automobilisten. Een voorwaarde is dan wel dat Rijkswaterstaat het defect redelijkerwijs al had kunnen herstellen of er door middel van borden voor had kunnen waarschuwen.

Het is niet altijd aantoonbaar dat een voorwerp dat op de weg ligt daadwerkelijk van een auto is gevallen.

Rijkswaterstaat deelt geen camerabeelden

Je kunt bij Rijkswaterstaat evenmin aankloppen voor eventuele camerabeelden. Diederik Fleuren, woordvoerder van Rijkswaterstaat: "Camera's boven de snelweg worden primair gebruikt voor verkeersmanagement, zoals het bekijken van de doorstroming en het management van incidenten. De beelden van deze camera's worden niet opgenomen. Dit is namelijk niet toegestaan. We gebruiken de camera's alleen voor het monitoren van de actuele situatie op de weg."

"Bovendien hangen niet boven alle snelwegen camera's", vervolgt Fleuren. "Als er een melding bij een verkeerscentrale binnenkomt over een voorwerp op de weg en er hangen camera's boven dat weggedeelte, dan kan een wegverkeersleider met behulp van de camera's verifiëren wat er ligt. Ook kan hij dan een weginspecteur of aannemer sturen om het voorwerp van de weg te halen. Maar omdat het voorwerp er al ligt en we geen camerabeelden hebben van de veroorzaker, kunnen wij de benadeelden niet helpen bij het opsporen."

Ook beroep doen op Waarborgfonds blijkt vaak lastig

De suggestie dat je in zo'n geval bij het Waarborgfonds terechtkunt, zoals onder meer Rijkswaterstaat adviseert, heeft meestal weinig nut. Het is bijvoorbeeld niet altijd aantoonbaar dat een voorwerp dat op de weg ligt, daadwerkelijk van een auto is gevallen. Daardoor voldoe je niet aan de voorwaarde van het Waarborgfonds dat de schade veroorzaakt moet zijn door een voertuig. Bovendien is het lastig om getuigen van de aanrijding te vinden.

Loop je schade op door voorwerpen op de weg en is de eigenaar ervan niet te achterhalen, dan zal je alleen met een volledige cascoverzekering de schade kunnen verhalen. Aanrijdingen met dit soort 'dode' zaken vallen niet onder de dekking die bijvoorbeeld wel bij hagelschade of een aanrijding met een dier geldt. Dat wordt vanaf WA-casco al vergoed.

Tip: hoor en/of voel je dat je een voorwerp hebt geraakt op de snelweg, maar is er aan de buitenzijde van de auto geen schade te zien, ga dan toch even langs een garagebedrijf voor een inspectie. Het voorwerp kan namelijk ook een motoronderdeel (zoals het oliecarter) of een remleiding beschadigd hebben. De gevolgen daarvan hoeven niet direct merkbaar te zijn, maar kunnen op termijn alsnog voor problemen zorgen.

