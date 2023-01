Tesla vreest dat grootste concurrent uit China komt

Volgens Elon Musk komt de grootste bedreiging voor zijn automerk Tesla niet uit Europa, Japan of de Verenigde Staten, maar uit China. "Ze werken daar het hardst en slimst. Daarom is het waarschijnlijk dat het tweede elektrische automerk na Tesla uit China zal komen."

De uitspraken van Musk zijn gepubliceerd door het vakblad Automotive News Europe. Ze zouden een reactie zijn op op vragen over de laatste financiële cijfers van Tesla. China is met twee derde van de wereldwijde EV-verkopen veruit de grootste afzetmarkt voor EV's. Tesla profiteert daar als geen ander van. Voor het Amerikaanse merk is China op dit moment zelfs de tweede afzetmarkt.

Bovendien heeft Tesla in China zijn grootste fabriek gevestigd. Daar rolt tegenwoordig ook een deel van de in Europa verkochte Tesla's van de productieband. Dat Musk de Chinezen hoog heeft zitten, bleek onlangs nog uit de benoeming van Tesla's hoogste baas in China, Tom Zhu, tot directeur van de Amerikaanse fabrieken én tot verkoopdirecteur van zowel Noord-Amerika als Europa.

Intussen komen er vanuit China steeds meer automerken naar Europa, zoals NIO, BYD en XPENG: merken die net als Tesla nog relatief jong zijn en zich proberen te onderscheiden met innovatieve technologie. Maar Musk zegt niet bang te zijn dat een Chinees merk Tesla kan verslaan.

Volgens de prognoses zullen er dit jaar ruim 40 procent meer elektrische auto's worden verkocht.

Tesla belandt in nek-aan-nekrace met BYD

Bijna alle nieuwe auto's die vanuit China naar Europa worden geëxporteerd zijn nu elektrisch. De Chinese merken proberen met een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding of met nieuwe technologie de markt te veroveren. Een voorbeeld daarvan is NIO, dat zich onderscheidt met een systeem dat het mogelijk maakt om binnen zes minuten het batterijpakket te verwisselen.

De wereldwijde vraag naar elektrische auto's zal dit jaar opnieuw flink toenemen, verwacht onderzoeksbureau GlobalData. In heel 2023 worden wereldwijd naar verwachting elf miljoen elektrische auto's verkocht. Dat is ruim 40 procent meer dan in 2022. Wereldwijd zal ongeveer één op de acht nieuw verkochte auto's volledig elektrisch zijn.

Vooral in Europa wordt een forse verkoopstijging van EV's verwacht. GlobalData zet voor de Europese markt in op een verkooptoename van 50 procent, onder meer doordat de gevolgen van het wereldwijde tekort aan computerchips kleiner worden. Ook voor de VS en China voorspelt het onderzoeksbureau een groei van de EV-verkoop, al vlakken de groeicijfers in China af.

Volgens GlobalData zal Tesla dit jaar wereldwijd de grootste fabrikant van elektrische auto's worden. Het onderzoeksbureau voorspelt 1,6 miljoen verkochte Tesla's in 2023. Daarmee belandt Tesla in een nek-aan-nekrace met het Chinese BYD, dat wereldwijd nu al de grootste fabrikant van geëlektrificeerde auto's is. Voor BYD zet GlobalData dit jaar in op een verkoopaantal van 1,58 miljoen elektrische auto's.

Tot nu toe lukt het Europese automerken nauwelijks om de Chinese en Amerikaanse concurrenten te verslaan. Alleen Volkswagen zal dit jaar in de top vijf belanden, verwacht GlobalData. De Volkswagen Group eindigt op de vierde plek, achter het Chinese SAIC Motor.

