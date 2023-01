Rijden we dankzij software-updates of refurbishing langer door met onze auto's?

Het 'leven' van een auto is vrij voorspelbaar. Een model wordt op de markt gebracht, krijgt na ongeveer drie jaar een update en weer drie tot vier jaar later is het tijd voor een nieuw model. Als het aan een aantal partijen ligt, gaan we het in de nabije toekomst helemaal anders doen.

Tesla kwam er een paar jaar terug als eerste mee: over-the-air-updates. Daarmee kunnen op afstand software-updates naar je voertuig worden gestuurd en hoef je niet langer jaren te wachten voordat je iets aan je auto kan verbeteren. En als de software van de auto steeds helemaal up-to-date is, waarom zou je dan niet veel langer met je auto kunnen of willen doen?

Dat is in ieder geval wat Honda en Sony voor ogen hebben met hun elektrische automerk Afeela. Begin dit jaar toonden de Japanse bedrijven hun eerste studiemodel, dat in 2025 in definitieve vorm op de weg moet komen. Als het aan Honda en Sony ligt, rijden mensen minimaal tien jaar in hun Afeela.

"Het is traditie om elke drie of vijf jaar een auto te vervangen. Maar door dit model constant te updaten, proberen we het voor elkaar te krijgen dat klanten hun auto vijf tot tien jaar gebruiken", zei Sony Honda Mobility-topman Yasuhide Mizuno eerder deze maand.

Zo wil Afeela een tienjarig abonnement op de auto aanbieden. In die periode kunnen gebruikers steeds nieuwe updates installeren en de auto zelfs opwaarderen naar autonoom rijden. In ruil voor een lager leasetarief kunnen bestuurders er ook voor kiezen om bepaalde zaken uit de updates weg te laten.

Een auto actueel houden vraagt veel van de aanwezige hardware en software. Daarom voorzien Honda en Sony de Afeela van bovengemiddeld krachtige chips van Qualcomm. Dat is ook Tesla's aanpak. Maar Honda en Sony zijn wel de eerste die hardop uitspreken dat die aanpak bedoeld is om zo lang mogelijk met de auto te doen.

Verdienmodel van autofabrikanten moet op de schop

Het is een logische gedachte, zegt Rico Luman, senior economist transport, logistics & automotive bij ING Research. "De verwachting dat elektrische auto's in het algemeen langer meegaan, daar past het idee van voortdurende updates goed bij. Bovendien: als een auto al volledig elektrisch rijdt, dan is het duurzamer en goedkoper voor automobilisten om er langer gebruik van te maken."

Maar het idee om tien jaar of langer met dezelfde auto te doen, vraagt wel om een cultuuromslag bij consumenten en leaserijders. "Een auto draait niet alleen om kosten en praktisch gebruik, maar ook om emotie", zegt Luman. "En daarbij spelen ontwikkeling, innovatie en vernieuwing een rol. In die zin zijn we gewend geraakt aan opvolging van modellen en 'nieuwe jasjes'. Bovendien zit daar ook een commercieel belang aan."

Door een auto na drie jaar een licht aangepast uiterlijk te geven, kan zo'n model er weer even tegenaan en krijgen de verkopen een impuls. Als de tussentijdse verbeteringen dadelijk alleen nog maar aan de binnenkant zitten, dus via software-updates, dan moet je als fabrikant andere manieren vinden om je product onder de aandacht te houden.

Dat kan volgens Afeela door na een aantal jaar technologie voor autonoom rijden aan te bieden. Tesla-topman Elon Musk heeft dezelfde strategie voor ogen, zei hij afgelopen december. Hij denkt dat Tesla op termijn geld kan verdienen met tussentijdse upgrades aan de auto, waaronder zelfrijdende technologie. Op kleinere schaal zijn inmiddels ook fabrikanten als BMW, Mercedes en de Volkswagen Group gestart met het achteraf aanbieden van extra functies tegen betaling.

'We dragen bij aan terugdringen van nieuwe brandstofauto's'

Een andere ontwikkeling die op gang is gekomen, is die van het refurbishen van gebruikte auto's. Dat wil zeggen dat deze helemaal onder handen genomen worden, zodat ze weer bijna zo goed als nieuw zijn. Toyota en Peugeot willen daarmee aan de slag.

Bij Renault zijn ze al bijna twee jaar bezig met het refurbishen van bestaande modellen. Sterker nog: daar is een aparte vleugel van de fabriek in het Noord-Franse Flins voor ingericht, waar de komende jaren zo'n drieduizend werknemers aan de slag gaan. Daar kunnen gebruikte auto's binnen zes dagen weer verkoopklaar worden gemaakt. Ook in Sevilla heeft Renault een refurbishingproject opgestart.

"Door de levensduur van een auto te verlengen, stel je de aanschaf van een nieuwe uit", zei Cléa Martinet vorig jaar in gesprek met AutoWeek. Martinet is als directeur Sustainable Development verantwoordelijk voor de weg naar duurzaamheid binnen de Renault Group.

"De doelgroep van zulke programma's bestaat voornamelijk uit mensen die niet draagkrachtig genoeg zijn om een nieuwe elektrische auto te kopen. Door de levenscyclus van bestaande exemplaren te verlengen en ze zoveel mogelijk met een schonere motor uit te rusten, dragen we bij aan het terugdringen van nieuwe brandstofauto's op de weg."

Navraag bij Renault Nederland leert dat het merk voorlopig niet van plan is om ook hier opgewaardeerde gebruikte modellen te gaan verkopen.

