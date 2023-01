Zo kom je het verst met je elektrische auto

Een van de meestgehoorde bezwaren tegen elektrische auto's is dat er in de praktijk weinig overblijft van de beloofde actieradius. Veel factoren zijn van invloed op de afstand die je kunt rijden met een volle accu. Maar een van de zwaarstwegende factoren ben jij, de bestuurder.

De accu van een elektrische auto is een gevoelig onderdeel. In de zomer, wanneer de zon schijnt en de temperatuur ergens tussen de 20 en 25 graden schommelt, voelt hij zich het lekkerst. Dan bereik je met een EV de meeste kilometers. Maar draait de airco non-stop tijdens een hittegolf, dan wordt er juist extra veel van de accukoeling gevergd. Met een hoger stroomverbruik als gevolg.

In de winter schiet het energieverbruik helemaal omhoog. Om op een ideale bedrijfstemperatuur te komen, moet de accu dan enorm zijn best doen. Van de actieradius die de fabrikant belooft, blijft weinig over.

Ook voor het comfort en de veiligheid van de inzittenden wordt in de winter veel stroom gevraagd. De verwarming van het interieur, de ruitenwissers en de dim- of grootlichten in het donker en bij slecht weer kosten extra energie.

Stoplichtsprintjes? Vergeet het maar

Toch is ongeacht het seizoen vooral het rijgedrag van de bestuurder van grote invloed. Je kunt namelijk heel eenvoudig binnen afzienbare tijd de stroomvoorraad van een elektrische auto verdampen. Dat gebeurt als je te vaak plankgas rijdt en zo telkens weer al het motorvermogen van de auto vraagt.

Stoplichtsprintjes zijn funest voor het stroomverbruik én je portemonnee. En afhankelijk van de kruissnelheid die je op de snelweg rijdt, kan het verbruik daar eveneens snel oplopen: bij 130 kilometer per uur op de snelweg verbruikt de elektromotor zomaar 35 tot 40 procent meer stroom dan bij 100 kilometer per uur.

Toegegeven, bij een auto met verbrandingsmotor is dit in principe niet anders. Ook daar verbruik je veel meer brandstof als je het gaspedaal telkens weer diep indrukt. Maar bij een auto op benzine of diesel is het ongemak van een lege tank te overzien; na een stop van vijf à tien minuten ben je weer onderweg.

Afhankelijk van de auto die je rijdt, hoef je pas na een kilometer of 600 à 1.000 weer te tanken. Wie een elektrische auto moet opladen is al gauw een half uur tot een paar uur bezig.

Ook winterse temperaturen vergen veel stroom van de accu van een elektrische auto. Foto: Ampnet

Stroom besparen begint al bij de laadpaal

Er zijn verschillende mogelijkheden om te besparen op het stroomverbruik. Dat begint al aan de laadpaal. Bij de meeste elektrische auto's is het mogelijk om met een app op afstand de airco vast aan te zetten. Op die manier stap je in een comfortabel voorverwarmde of aangenaam koele auto en verbruikt die airco veel minder stroom tijdens de rit.

Stoelverwarming is een handig en energiezuinig accessoire om te besparen op de stroomvoorraad. Hiervoor wordt namelijk spanning gebruikt uit de secundaire 12V-accu, en niet uit het batterijpakket waar de aandrijflijn gebruik van maakt. Met de stoelverwarming aan, kun je de klimaatregeling een paar graden lager zetten, zonder meteen zelf te verkleumen. Aankooptip: kies dus bij voorkeur voor een EV mét stoelverwarming.

Nog zo'n nuttige investering: een warmtepomp. Veel elektrische auto's worden er inmiddels standaard of optioneel mee geleverd. Dit onderdeel onttrekt warmte uit de buitenlucht en restwarmte uit de accu, waarmee het interieur op temperatuur wordt gebracht. Met een warmtepomp kan tot wel 30 procent energie worden bespaard in vergelijking met een conventionele verwarming van het interieur.

Autorijden in de stad of op de snelweg: dat scheelt veel

Verder bepaalt ook de keuze voor het type weg hoeveel stroom je verbruikt. In tegenstelling tot auto's met een benzine- of dieselmotor, is een elektrische auto veel efficiënter in de stad. Vooral doordat je veelvuldig moet uitrollen en afremmen voor ander verkeer of verkeerslichten, blijft het stroomniveau van de accu langer op peil. Remenergie wordt in een elektrische auto namelijk omgezet in stroom, die in de accu wordt opgeslagen.

Snelwegen zijn minder gunstig voor elektrische auto's. Daar hoef je amper te remmen en er wordt dus nauwelijks remenergie teruggewonnen. Bovendien is de luchtweerstand daar door de hoge rijsnelheden extreem groot, met een hoger stroomverbruik als gevolg.

Toch kun je ook op de snelweg energie besparen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van de cruisecontrol. Deze automatische snelheidsregelaar gebruikt precies de hoeveelheid stroom die nodig is om de ingestelde snelheid aan te houden. Bij adaptieve cruisecontrol past de auto zijn snelheid zelfs automatisch aan op het overige verkeer. Wanneer de auto afremt, wordt remenergie naar de accu geleid. Ook tijdens het filerijden op de snelweg is dat een uitkomst.

