Wie nu een nieuwe caravan koopt, kan er 's zomers misschien nog niet mee weg

Tijdens de coronacrisis won kamperen enorm aan populariteit. Het einde van deze opleving lijkt nog niet in zicht. Voor nieuwe campers en caravans is de wachtlijst lang. Koop je nu een nieuw model, dan kun je er waarschijnlijk deze zomer nog niet mee op vakantie.

Het is nog hartje winter, maar kampeerliefhebbers kunnen hun hart al ophalen bij Caravana, de kampeerbeurs die deze week plaatsvindt in het WTC Expo in Leeuwarden. Probleem is wel dat er nog steeds een tekort is aan populaire caravans en campers. De dealers hebben hun voorraden aangevuld, maar die zijn waarschijnlijk zó verkocht.

Natasja van Berkum van Adria Benelux: "Als je een specifieke uitvoering zoekt die we niet op voorraad hebben, dan kun je die uiteraard bestellen. Maar dan moet je wel rekening houden met levering in september of oktober, dus na de zomervakantie. Overigens zien we wel dat de verkoop van nieuwe caravans wat afneemt, maar de populariteit is nog niet op zijn retour."

De spanning op de campermarkt houdt nog steeds aan. Bij Adria, een van de grootste merken in de markt, is 85 procent van de campers die nu bij de dealers aankomen al verkocht.

Uitgestelde aankoop én nieuwkomers op de markt

Fabrikant Hobby had afgelopen jaren door een tekort aan onderdelen en personeel én de toegenomen vraag een flinke uitdaging met het leveren van caravans. "Dat gaat nu absoluut beter dan vorig jaar", zegt Maarten Schuddebeurs van Hobby Benelux. "Het is zeker niet zo dat je achter het net vist als je nu een caravan wilt kopen."

Voorheen hadden we honderd occasions in de showroom staan, nu zijn het er 25.

Martijn Veneboer, caravan- en camperdealer

Veel mensen die vóór 2020 het vliegtuig pakten in de zomervakantie, hebben de afgelopen jaren het kamperen herontdekt. Levert dat een ander soort klanten op? "We krijgen veel verschillende klanten", zegt Schuddebeurs. "Je ziet dat mensen die al sinds jaar en dag met de caravan op stap gaan, de afgelopen jaren de aankoop van een nieuwe caravan hebben uitgesteld. Die komen nu wel naar de showroom. Maar er zijn ook veel herstarters die hun recent aangeschafte tweedehands caravan verruilen voor een nieuwe. Met ons nieuwe submerk Beachy trekken we weer een heel ander en vaak ook nieuw publiek."

Schuddebeurs merkt niet dat kopers voor een voordeliger model kiezen. "Nee hoor, alle prijsklassen worden goed verkocht. Sommige modellen zijn wel 20 procent duurder geworden de laatste tijd, maar daar staat tegenover dat de inruilprijzen voor gebruikte caravans ook omhooggeschoten zijn. Per saldo ben je dan net zoveel kwijt."

Personeelstekort voelbaar in de werkplaats

Martijn Veneboer van de gelijknamige caravan- en camper dealer uit Drachten zal met caravanmerk Bürstner op de Caravana staan. Hij kijkt ernaar uit, zegt hij. "Het is een dealerbeurs, waar ook verkocht mag worden. Voor de klanten is het prachtig: ze kunnen alle merken goed bekijken en vergelijken. Ons voordeel is dat we nog uit voorraad kunnen verkopen. Ik zag dat collega-dealers wat voorzichtiger waren met het bestellen van voorraadmodellen en nu dus een bescheiden aanbod hebben. Wij hebben wel volop ingekocht."

De markt voor gebruikte caravans is nog wel een pijnpunt, vindt Veneboer. "Het aanbod is echt geslonken. Voorheen hadden we honderd occasions staan, nu zijn het er 25. Dat komt ook doordat mensen veel meer onderling verkopen. Intussen blijft het razend druk in de werkplaats met het klaarmaken van verkochte occasions. We zitten met een tekort aan personeel, terwijl het verkoopklaar maken van een gebruikte caravan of het monteren van accessoires best veel tijd kost."

Klanten kunnen geen campers meer bestellen bij Veneboer. "De fabrikanten zitten met grote tekorten, waardoor de levertijd steeds langer wordt. Telkens moesten wij de klanten vertellen dat hun camper wéér later geleverd zou worden. Dat is voor beide partijen niet leuk."

Wat levertijden betreft is er een groot verschil tussen campers en caravans. Hoe komt dat? Leo Diepemaat, voorzitter van branchevereniging KCI: "De oorzaak van de leveringsproblemen bij kampeerauto's lag niet bij de camperfabrikant, maar bij de leveranciers van de onderstellen. Fiat, fabrikant van het populairste camperchassis, kon mondjesmaat leveren. Dat had wel als voordeel dat de productielijnen waar normaal gesproken campers werden gebouwd, beschikbaar waren voor het bouwen van caravans. Daar profiteert de caravankoper nu van."

