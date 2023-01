Hoe ziet een duurzame autoverzekering eruit?

Niet alleen in de zoektocht naar een zorgverzekering, maar ook bij het selecteren van je autoverzekering kun je een duurzame keuze maken. In hoeverre verschilt de duurzame variant van een gewone autoverzekering?

Bij de meeste autoverzekeraars staat de aandacht voor duurzaamheid nog in de kinderschoenen. En als er al een duurzame variant wordt aangeboden, dan blijft die vaak een beetje vaag. Het is voor de consument dan lastig te controleren wat die duurzaamheid precies inhoudt.

Volgens Ideële Verzekeringen, een duurzame schadeverzekeraar, moeten er jaarlijks zeven bomen in het tropisch regenwoud worden geplant om de CO2-uitstoot van een gemiddelde auto te compenseren. De verzekeraar biedt aan dit te doen voor iedereen die er een autoverzekering afsluit. Het bedrijf is daar redelijk uniek in, zegt auto-expert bij vergelijkingssite Independer Menno Dijcks. "De meeste verzekeraars zijn niet actief bezig met duurzame autoverzekeringen. Ze zouden meer impact kunnen hebben dan ze momenteel hebben."

Het investeringsbeleid van een verzekeraar is meestal bepalend voor de mate van duurzaamheid. Een verzekeraar die het geld van geïnde premies in groene en duurzame projecten investeert, staat hoger op de ranglijst van de Eerlijke Verzekeringswijzer.

Dit initiatief beoordeelt verzekeraars op hun duurzaamheid. A.S.R. staat nu bovenaan de lijst. Deze verzekeraar scoort hoog, omdat die bijvoorbeeld niet investeert in wapenfabrikanten en stapsgewijs wegloopt van investeringen in de olie- en gasproductie.

Herstelbedrijf met groen certificaat

Een autoverzekering kan ook een duurzaam imago krijgen als de verzekeraar uitsluitend samenwerkt met herstelbedrijven met een GroenGedaan!-certificaat.

Deze autobedrijven gaan bewust om met hun energieverbruik, letten erop dat zoveel mogelijk wordt hergebruikt en gebruiken geen middelen die onnodig schadelijk zijn voor het milieu of de mens.

Maar sommige verzekeraars die alleen met GroenGedaan!-garages werken, blijken in hun investeringskeuzes heel wat minder duurzaam, waarschuwt Dijcks. "Het netto-effect van je groene keus is dan gering."

Zeker de jongere generaties gaan meer waarde aan duurzame verzekeringen hechten.

Menno Dijcks, expert autoverzekeringen bij Independer

Polissen van duurzame verzekeraars zijn niet per se duurder. "Achmea scoort een derde plek in de Eerlijke Verzekeringswijzer", zegt Dijcks. "Hun merken Centraal Beheer en FBTO zijn dus duurzaam te noemen, maar blijken in veel gevallen toch een voordelige autoverzekering."

Sommige verzekeraars bieden tegenwoordig speciale polissen aan voor het rijden met een elektrische of hybride auto. Omdat elektrische auto's vaak wat zwaarder zijn en de techniek duurder is, ligt de premie doorgaans iets hoger.

Vooral nu de groep elektrische rijders groeit, verwacht Independer dat de vraag naar specifieke, duurzame autoverzekeringen groeit. "Zeker de jongere generaties zullen daar meer waarde aan gaan hechten", verwacht Dijcks. "Daarom willen we duurzaamheid als kenmerk van een autoverzekering in de nabije toekomst ook meenemen en laten zien in onze vergelijkingen."

