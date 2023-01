Gaat de 'goedkope' elektrische zonneauto van Sono Motors nog komen?

Al sinds 2016 zingt rond dat het Duitse Sono Motors een compacte en betaalbare elektrische auto op de markt gaat brengen met zonnepanelen voor extra rijbereik: de Sion. Deze auto is er nog altijd niet. De Sion moest zelfs opnieuw gered worden via crowdfunding. Gaan we de zonneauto ooit op de weg zien?

De recentste campagne laat er qua naam geen twijfel over bestaan: #savesion. Oftewel, als er geen geld in het laatje komt, is het gedaan met de zonneauto van Sono Motors. Het bedrijf heeft ruim 105 miljoen euro nodig. Daarvoor werd in december de #savesion-campagne gestart.

Vorige week deelde het bedrijf de laatste stand van zaken: er is inmiddels meer dan 40 miljoen euro opgehaald. Dat laat volgens Sono Motors zien dat de markt nog altijd vertrouwen in de Sion heeft, waardoor mogelijk investeerders over de streep getrokken kunnen worden.

Op peildatum 17 januari waren er 44.000 reserveringen voor de Sion. Ongeveer 22.000 particulieren hebben een aanbetaling gedaan, de overige 22.000 zijn zakelijke klanten, die een niet-bindende reservering hebben gemaakt.

Het is niet voor de eerste keer dat Sono Motors voor steun aanklopt bij het grote publiek. In 2019 was 50 miljoen euro nodig. Dat kwam uiteindelijk wel binnen, maar niet nadat de crowdfunding werd verlengd en er extra aandacht voor kwam. Bij de aftrap van het merk in 2016 was er ook geld nodig.

De zonnepanelen zitten vrijwel overal. Foto: Sono Motors

De Sion is niet meer zo goedkoop

De Sono Motors Sion had al in 2018 in productie moeten gaan. Inmiddels staat de bouw van de eerste exemplaren voor de zomer van 2023 gepland. De echte serieproductie moet in het eerste kwartaal van 2024 op gang komen. Dat is natuurlijk goed nieuws voor het merk, maar door de vertraging komt Sono Motors ook in een lastig parket terecht.

De Sion kreeg in 2016 de handen op elkaar omdat het een betaalbaar model zou worden. Wilde je destijds een beetje bruikbare elektrische auto, dan kwam je al snel uit bij een dik 80.000 euro kostende Tesla Model S, terwijl Sono Motors een auto van 12.000 euro beloofde.

Inmiddels zijn de prijzen van elektrische auto's flink gedaald, maar is de Sion juist duurder geworden. Anno 2023 moet de auto 29.900 euro gaan kosten en daarmee is het prijsverschil met de concurrentie teruggebracht tot enkele honderden euro's. Sterker nog, de nieuwe MG 4 Standard Range heb je voor minder.

Veel auto voor je geld

Rico Luman, senior economist transport, logistics & automotive bij ING Research, verwacht dat de Sion van Sono Motors nog wel kans maakt op de markt. "Steeds meer elektrische nieuwkomers komen op de markt, vooral van Aziatische en Chinese merken. Voor kleinere betaalbare elektrische auto's is nog voldoende ruimte."

Dat komt volgens Luman omdat het betaalbare deel van de markt nog zal groeien, ook omdat de bekende merken zich voorlopig richten op grotere en duurdere modellen. De Lightyear, de zonneauto van Nederlandse makelij, zit ook aan de bovenkant van de markt. Uitgerekend dat merk maakte maandag overigens bekend dat er een streep gaan door de 250.000 euro kostende Lightyear One en dat er uitstel van betaling is aangevraagd voor Atlas Technologies B.V., de operationele tak van het bedrijf.

De Sion is grofweg van het formaat Kia Niro en zit daarmee in het zogeheten C-segment. "Voor een C-segment-auto is de Sion met 30.000 scherp geprijsd. De combinatie met zonnecellen kan de kosten per kilometer drukken. Ook is het model praktisch ruim en geschikt voor meerdere personen of een gezin. Je krijgt dus relatief veel auto voor je geld."

Luman weet dat een grote groep particulieren hooguit 15.000 kilometer per jaar in de eigen regio rijdt. Dat zou een mogelijke doelgroep kunnen zijn, zeker met aanschafsubsidie. Als de Sion dan ook nog eens via private lease beschikbaar komt, ziet de transporteconoom "veel kansen" voor de auto.

Vanwege de vierkante koets kan er veel bagage mee. Foto: Sono Motors

Echt IJslands mos in het interieur

De Sono Motors Sion meet 4,47 meter in de lengte en is (inclusief spiegels) 2,08 meter breed. In de bodem zit een accupakket van 54 kWh, waarmee de Sion een rijbereik van 305 kilometer moet kunnen halen.

Dankzij de zonnepanelen krijg je gemiddeld 112 kilometer in de week extra. Laden kan uiteraard ook via de snellader, wat 35 minuten in beslag neemt. Bij een publiek laadpunt op straat heb je 5 uur nodig. Voor aandrijving zorgt een 120 kW (164 pk) sterke elektromotor, die de Sion aan een topsnelheid van 140 kilometer per uur helpt. De bagageruimte is met 650 liter erg fors.

Het zijn overigens niet alleen de zonnepanelen waarmee de Sion opvalt. Minstens zo opzienbarend is dat Sono Motors IJslands mos toepast voor de luchtfiltering van het interieur. Het mos zit achter een doorzichtig plastic paneel zodat je het kunt zien.

Echt IJslands mos groeit in het dashboard. Foto: Sono Motors

