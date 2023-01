Het autostuur is een blijvertje, maar niet meer altijd rond

In de auto-industrie zie je al decennialang pogingen om het traditionele ronde stuurwiel wat flitsender te maken. Mercedes experimenteerde zelfs met auto's waarin het stuur compleet verdwenen was. En met de komst van de vernieuwde Tesla Model S en X kunnen kennis maken met het zogeheten tweespaaks 'yoke'-stuurwiel. Toch zullen we voorlopig geen afscheid nemen van de traditionele ronde stuur, verwacht Peugeot.

In oude auto's zal het je misschien al opgevallen zijn: het stuurwiel is gigantisch. Dat was in de jaren zestig van de vorige eeuw misschien nog wel erger. In 1965 ondernam Ford dan ook een poging om het helemaal anders te doen. Het grote stuur ging eruit en ervoor in de plaats kwam staaf met twee kleine draaischijfjes aan de uiteinden. Zo kon je je armen op schoot houden en had je een veel beter uitzicht op de weg, was de gedachte. De kleine wieltjes zorgen er ook voor dat je al snel te veel stuurde, aldus de ervaringen van testrijders. Ford liet het idee op de plank liggen.

Toen in de jaren tachtig de zogeheten fly-by-wire-techniek zijn intrede in de burgerluchtvaart deed, was Mercedes-Benz gefascineerd. Als je als bestuurder (of piloot) een (stuur) commando kon geven via een elektronisch signaal in plaats van een fysieke verbinding, dan had dat misschien wel voordelen.

Mercedes ging aan de slag met het idee en toonde in 1996 op de Autosalon van Parijs de experimentele F 200. Op het oog was het geen bijzondere auto, totdat je de deur opendeed. Op de plaats van de versnellingspook zat een flinke joystick en in de deur was de deurgreep vervangen door een tweede joystick. Meestal is dat alleen goed voor publiciteit, maar net als bij Ford gingen de knappen koppen van Mercedes aan de slag met een joystick-auto. Die kwam er in 1998. Dankzij nieuwe techniek lukte het Mercedes wel om het systeem te laten functioneren, maar ook hier werd het niet in productie genomen.

Mercedes zag het helemaal zitten in joysticks. Foto: Mercedes-Benz

Meer vormen en maten

Daarom kijken we anno 2023 nog steeds tegen een stuurwiel aan. Daar is overigens wel het nodige aan veranderd. In sportieve auto's zag je vaak dat de onderkant was afgeplat, maar dat wordt steeds meer gemeengoed. Bij BMW's iX is bovendien de bovenkant afgeplat, waardoor het stuur meer weg heeft van een ovaal.

Peugeot al een aantal jaar een relatie klein stuurwiel toe, om eroverheen te kijken in plaats van doorheen. Dat merk ziet het stuur voorlopig niet verdwijnen, ook niet als auto's in de toekomst zelf kunnen rijden. In navolging van onder meer Audi toonde het Franse merk eerder deze maand een auto met een wegklapbaar stuur

"Autonoom rijden komt er wel aan, maar wanneer dat echt gemeengoed wordt, weet ik niet. Wij vinden dat je de mogelijkheid moet houden om het allebei te doen (zelf sturen en autonoom rijden, red.)", aldus Peugeot-CEO Linda Jackson in gesprek met de collega's van AutoWeek. "Wat is er nou leuker dan zelf het stuur in handen nemen? Ik hoop vooral dat het een keuze blijft om zelf te sturen, zodat je het plezier van zelf autorijden nog kunt ervaren."

Een zeshoekig stuur in de BMW iX. Foto: BMW

Terug naar normaal

Bij Toyota en Lexus gaan we kennis maken met een stuur zonder bovenkant. Het stuur is onderdeel van het zogeheten One Motion Grip-systeem. Daarbij gaat het sturen volledig elektronisch. Dat is zo ingeregeld dat overpakken van het stuurwiel in bochten volgens Toyota niet meer nodig is. Of het aanslaat, zullen we moeten afwachten.

Het yoke-stuurwiel van Tesla ziet er vergelijkbaar uit, maar dat merk kondigde juist aan dat de Model S en Model X voortaan ook met een traditioneel rond stuurwiel geleverd kunnen worden. Misschien moeten sommige dingen wel gewoon bij het oude blijven.

Je zit bij een Tesla Model S of X niet meer vast aan dit yoke-stuur, want het ronde stuur is ook weer leverbaar. Foto: Tesla

