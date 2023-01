17-jarigen doen met 2toDrive rijervaring op: wat betekent dat voor begeleiders?

2toDrive biedt jongeren de kans om al voor hun achttiende verjaardag ervaring op te doen achter het stuur van een auto. Om al op je zeventiende als bestuurder met een auto de weg op te mogen, heb je naast een voorlopig rijbewijs ook één of meerdere vaste begeleiders nodig. Wat komt er bij kijken om begeleider te worden en wat zijn de voorwaarden?

Het programma 2toDrive startte in 2011 als experiment om de rijvaardigheid van beginnende automobilisten te verbeteren en zo de kans op (fatale) ongelukken te verkleinen. Volgens de stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft de groep autobestuurders tot en met 25 jaar door tekort aan ervaring namelijk een 4,5 keer hogere kans op een dodelijk ongeval dan oudere automobilisten. Daarom mogen jongeren vanaf hun 16e het theorie-examen afleggen, een half jaar later mag er gestart worden met rijlessen. Vanaf de 17e verjaardag kan er praktijkexamen voor het rijbewijs gedaan worden. De gelukkige mag dan -onder voorwaarden- kilometers gaan maken.

Het SWOV deed nog geen onderzoek naar effecten

Zijn er sinds de invoering van 2toDrive inderdaad minder dodelijke ongelukken? Dat is niet hard te maken met cijfers. Tijdens het experiment is er in 2015 alleen een tussenevaluatie opgesteld. Nadat 2toDrive in 2018 werd omgezet in een wettelijke regeling is er geen specifieke onderzoek naar het effect op de verkeersveiligheid gedaan.

Sinds de start van 2toDrive hebben ruim 435.000 jongeren op deze manier hun eerste autorijervaring opgedaan. Ze hebben zich aan dezelfde regels als voor het normale B-rijbewijs te houden. Je mag dus een voertuig tot 3.500 kilo besturen en eventueel een aanhanger waarvoor geen aanvullend E-rijbewijs nodig is trekken. Een rijbewijs voor een ander voertuig mag je pas vanaf je 18e halen.

Begeleiders hebben een officiële pas nodig

De belangrijkste voorwaarde om als zeventienjarige automobilist de weg op te mogen, is de aanwezigheid van een geregistreerde begeleider in de auto. Een jongere kan hiervoor minimaal één en maximaal vijf personen opgeven. Om een 2toDrive begeleider te zijn, dien je in het bezit te zijn van een speciale pas. Deze kun je bij de RDW aanvragen als je aan de volgende voorwaarden voldoet:

je hebt minimaal vijf jaar een geldig personenautorijbewijs uit een EU- of EVA-land

je bent minimaal 27 jaar

je woont officieel in Nederland

je bent de afgelopen vier jaar niet veroordeeld zijn voor een verkeersdelict

je hebt de afgelopen vier jaar geen verplichte alcohol- of gedragscursus gehad

je rijbewijs mag de afgelopen vier jaar niet (tijdelijk) ongeldig zijn verklaard in verband met je rijgeschiktheid

Ben je als begeleider op weg, dan moet je je rijbewijs kunnen laten zien en mag je niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Heb je een code 100 of 101 op je rijbewijs, dan kun je geen 2toDrive begeleider worden. Een erkend autorijinstructeur mag al met 23 jaar een 2toDrive-automobilist begeleiden. Elke begeleider moet een eigen pas aanvragen, dit kost 25 euro per pas.

Begeleider moet er altijd naast zitten

Anders dan bij rijles geldt bij 2toDrive degene die achter het stuur zit ook als juridisch bestuurder. Met andere woorden: de coach is niet aansprakelijk voor verkeersovertredingen die de zeventienjarige begaat.

Nog een bijzonder weetje: een begeleider moet altijd naast de bestuurder zitten. Voldoet een coach niet aan de eisen, dan is de bestuurder daarvoor aansprakelijk. Dit kan een boete van (momenteel) 140 euro opleveren.

Bij begeleid rijden gelden er geen specifieke regels voor het voertuig: je hoeft niet- zoals in andere landen soms wel het geval is- een sticker ter herkenning te hebben.

Verzekering houdt soms slag om de arm met zeventienjarigen

Een belangrijk punt van aandacht is de verzekering. De meeste zeventienjarigen hebben nog geen eigen auto en zullen hun eerste kilometers vaak maken in de auto van anderen. De meeste verzekeringen staan dit toe, maar houd er als verzekeringsnemer wél rekening mee dat eventuele schades niet wettelijk afgewend kunnen worden op de bestuurder. Dit zul je onderhands moeten oplossen.

Wordt er niet voldaan aan de 2toDrive voorwaarden en ga je toch op pad, dan kan de verzekeraar ook besluiten geen uitkering te doen. Informeer daarom eerst bij je verzekeringsmaatschappij of en hoe je auto verzekerd is als je er een 2toDrive-bestuurder in laat rijden.

Heeft de beginnend bestuurder al wél een eigen auto, dan is het nog maar de vraag of hij of zij deze verzekeren kan. Niet alle verzekeringsmaatschappijen accepteren zeventienjarigen als cliënt voor een autoverzekering. Wil je een auto huren, dan sta je als zeventienjarige vaak met lege handen. De meeste verhuurders hanteren voor de bestuurder een minimumleeftijd van 21 jaar.

